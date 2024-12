Gemma Galgani e il crollo a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre 2024 inizia con Tina Cipollari che chiede a Maria De Filippi se Gemma abbia lasciato il numero di telefono a Maurizio, un cavaliere del parterre. “Li ho visti ballare e quindi credo che lei abbia lasciato il numero di telefono”, commenta Tina che, dopo aver avuto la conferma da Maria De Filippi, commenta così: “Lo sapevo, come ti conosco”. Gemma Galgani, però, chiede di non voler intervenire perché sta vivendo un momento difficile. “Oggi non è giornata, ho avuto un crollo emotivo Passo da momenti di gioia allo strapiombo”, spiega la dama.

Ennio Zingarelli, chi è e come è morto l'ex cavaliere di Uomini e Donne/ Corteggiava Gemma Galgani

“Di chi è la colpa? Se una persona sta male non viene in trasmissione. Credo che sia tutto studiato. Non ci credo al crollo emotivo perché ti ho visto civettare con Maurizio”, aggiunge ancora la bionda opinionista.

Gemma Galgani e il motivo del crollo emotivo

A difendere Gemma è proprio Maurizio che spiega di averla invitata a ballare perché l’ha vista in un momento difficile. Maurizio, poi, svela di non aver accettato il numero di telefono “Ora si spiega il crollo”, commentano Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Questo crollo, dunque, è dovuto a Fabio quando di lui non ti è mai fregato nulla?”, chiede ancora Tina.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è tra Ciro e Gianmarco?/ Ecco quando: data sempre più vicina

“Facci capire cosa ti è successo. Se riguarda una cosa tua privata è diverso“, dice ancora Tina che è convinta che il crollo emotivo di Gemma sia stato scatenato da Fabio. “Cosa vuoi da me?“, chiede il cavaliere. “Da te non voglio niente. Ho solo avuto un crollo emotivo arrivando in studio per la trasmissione e poi sono finita nel baratro per le cose che mi hai detto perché non riconosco più la persona con cui stavo uscendo“, conclude Gemma.