Uomini e Donne, anticipazioni puntata Uomini e Donne: cosa accade oggi 16 dicembre

La settimana di Uomini e Donne, l’ultima prima della pausa natalizia, comincia con il botto. Oggi, lunedì 16 dicembre 2024, alle 14.45, canale 5 trasmette un nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi che, dopo i classici saluti, tornerà ad occuparsi di Gemma Galgani. Dopo la segnalazione sulla presunta fidanzata spagnola di Fabio Cannone che, però, ha smentito, Gemma ha deciso di chiudere definitivamente con Fabio e di non volergli concedere più alcuna possibilità. Nella puntata in onda oggi, nonostante non ci siano stati sviluppi tra loro, la conduttrice si occupa ancora di Gemma che ha avuto un vero crollo emotivo.

La dama di Toirio, così, racconta che dopo aver ascoltato le dure parole scritte da Fabio nei suoi confronti, ha avuto un vero crollo. A Gemma, così, risponde non solo Tina Cipollari, ma anche lo stesso Fabio.

Gloria Nicoletti tra Maurizio e Bilal a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, proseguirà con Gloria Nicoletti. La dama stava uscendo con Maurizio ma nella scorsa puntata ha accettato di conoscere Bilal, arrivato in trasmissione esclusivamente per lei. La dama si confronta con entrambi, ma è con Maurizio che va in scena un duro scontro.

La dama si dice decisa a chiudere la frequentazione perché lo considera un uomo privo di contenuti ma lui insiste per avere un confronto e, al centro dello studio, accusa Gloria di aver messo le mani nelle sue parti intime scatenando la durissima reazione della Nicoletti che nega fermamente l’accusa. In studio, così, scoppia il caos.

I dubbi di Michele Longobardi

Spazio, poi, al trono classico con Michele Longobardi che continua ad avere dubbi sulle proprie corteggiatrici. Maria De Filippi inizia il momento dedicato al tronista con Veronica che, dopo aver raggiunto il tronista in camerino, ha deciso di tornare ufficialmente in trasmissione. Spazio, poi, all’esterna con Amal.

In studio, il tronista ammette di essere in difficoltà e di non sapere su quali corteggiatrici concentrarsi nell’ultima parte del percorso sul trono prima di arrivare alla fatidica scelta. Parole che scatenano così la reazione delle ragazze.