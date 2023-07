Gemma Galgani e Isabella Ricci/ Confronto di fuoco nella prima puntata di Uomini e Donne?

Gemma Galgani e Isabella Ricci di nuovo rivali?

Durante la comune esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Isabella Ricci sono state spesso al centro di discussioni. Con due stili di vita totalmente diversi e due modi differenti di vivere l’amore, Gemma e Isabella non sono mai andate d’accordo. Anche quando Isabella è tornata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi per annunciare il matrimonio con Fabio Mantovani, oggi finito, Gemma non ha espresso grande entusiasmo come invece ha fatto in altre occasione. Il matrimonio tra Isabella e Fabio Mantovani non è andato nel migliore ed è finito dopo meno di un anno.

Tornata ufficialmente single, secondo diversi rumors, l’ex dama del trono over, a settembre, potrebbe tornare nuovamente in trasmissione per mettersi ancora una volta in gioco. In tal senso potrebbe esserci uno scontro con Gemma Galgani.

Gemma Galgani e Isabella Ricci: scontro a Uomini e Donne?

Nello studio di Uomini e Donne, durante le prime registrazioni della nuova stagione, Gemma Galgani e Isabella Ricci potrebbero accomodarsi l’una di fronte all’altra per un confronto dopo una segnalazione riportata dal settimanale Nuovo Tv, che, dopo la separazione della Ricci, ha scritto: “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei”.

Gemma e Isabella, dunque, torneranno ad essere protagoniste di Uomini e Donne? Nelle precedenti puntate, la presenza delle due dame, ha scatenato l’entusiasmo dei fan incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Maria De Filippi punterà ancora su di loro?

