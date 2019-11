Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e Donne: la prima esterna è da batticuore…

Oggi pomeriggio si riapriranno le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani, ritroverà il sorriso tra le braccia di Juan Luis, il suo nuovo corteggiatore. Ecco cosa ha si legge sul VicoloDelleNews a tal proposito: “Gemma appare visibilmente emozionata per essere uscita con il suo nuovo corteggiatore Juan Luis, tanto che Tina come sempre scherzandoci su chiama il dottore per farle passare la tachicardia d’amore. Lui le dedica una canzone, le fa una specie di serenata e lei ovviamente è in brodo di giuggiole”. Il nuovo cavaliere, intervistato tra le pagine del Magazine dedicato al programma, ha raccontato per quale motivo ha scelto di corteggiare la dama torinese: “È da tanto tempo che seguo, seppur saltuariamente, il programma e ho sempre nutrito un interesse per Gemma: mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma”.

Juan Luis e Gemma Galgani: la frequentazione procede a gonfie vele

Juan Luis si dice felice di avere conosciuto Gemma Galgani: “Sono contento di aver conosciuto Gemma e in generale un calore familiare, forse quello che mi mancava. Mi è piaciuto tutto il contesto di Uomini e Donne, caratterizzato da una grande umanità. Spero di poter dare qualcosa e mi aspetto di trovare amore, tranquillità e serenità. La vita senza amore è una vita in bianco e nero. Sono un uomo che nella vita ha sofferto tanto. Sono una persona sensibile e profonda che si mette a disposizione degli altri e che è sempre alla ricerca della verità. Odio le bugie e l’ipocrisia”. Secondo il cavaliere invece, gli ex corteggiatori della Galgani avrebbero avuto poca chiarezza nei suoi confronti: “Sono stati poco trasparenti e direi non del tutto veri nei suoi confronti”. E se per Juan Luis la colpa è dei corteggiatori, secondo Jean Pierre la responsabilità è di Gemma e della sua eccessiva possessività: “Con me ha dimostrato una possessività esagerata per l’inizio di una storia. Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e avvicinamenti fisici, ma io non ero a quel punto: lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato”.

