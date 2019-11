Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 novembre: Simone “incasinato” (trono over)

Oggi pomeriggio dalle 14.45 tornerà il trono over di Uomini e Donne con protagonisti dame e cavalieri. Gemma Galgani sta ritrovando il sorriso tra le braccia di Juan Luis, il suo nuovo cavaliere: “Mi sembra di essermi svegliata all’improvviso… come un sogno”, afferma in esterna con un sorriso. “Bisogna recuperare il tempo perso!”, dichiara invece lui. In studio, come sempre, lo scontro tra la dama torinese e Tina Cipollari, si farà vivacissimo. Ecco cosa annunciano, a tal proposito, le valide anticipazioni del VicoloDelleNews: “Gemma appare visibilmente emozionata per essere uscita con il suo nuovo corteggiatore Juan Luis, tanto che Tina come sempre scherzandoci su chiama il dottore per farle passare la tachicardia d’amore. Lui le dedica una canzone, le fa una specie di serenata e lei ovviamente è in brodo di giuggiole”. Successivamente si aprirà anche la lunga parentesi dedicata ancora a Ida Platano e Riccardo Guarnieri: come procede tra di loro? La coppia sta subendo notevoli alti e bassi…

Uomini e Donne Over, anticipazioni oggi 11 novembre

Le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, ci parlano di nuovi scontri tra Ida e Riccardo anche per colpa delle “incursioni” di Armando Incarnato che, nelle scorse settimane, ha avuto modo più volte, di mettere la coppia in discussione. Per quanto riguarda le altre dinamiche, Jean Pierre continua la sua frequentazione con due dame mentre Simone non riesce ancora a riordinare le idee “incasinando” tutto con le tre dame che sta frequentando: Valentina, Veronica e Valentina F. troveranno un punto d’incontro? Vedremo cosa accadrà. Nel frattempo, l’appuntamento con le dame ed i cavalieri del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, vi aspetta dalle 14.45 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

