Gemma Galgani e la richiesta a Maurizio, Uomini e Donne/ “Ricominciamo, lasciamo da parte il passato”

Gemma Galgani e Maurizio: nuovo confronto a Uomini e Donne

Maurizio e Gemma Galgani tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi. Maria De Filippi manda in onda il filmato di ciò che è accaduto al termine della scorsa puntata. Nel video, Gemma e Maurizio si salutano con un ultimo abbraccio. “Quell’abbraccio potevi risparmiartelo. Ma non ti vergogni ad usare una donna che conosce tutta Italia? Ma tu pensi che la gente sia stupida e che non abbia capito qual è il tuo scopo?”, chiede Tina Cipollari. “Abbiamo visto tutti le foto dell’evento”, aggiunge Gianni Sperti.

“Gemma comunque è irrecuperabile“, commenta ancora Gianni notando l’atteggiamento della dama. Maria, poi, prima di lasciar parlare Maurizio, chiama in studio Gemma Galgani che, accomodandosi davanti al cavaliere, svela di avere una richiesta ben precisa da rivolgere al cavaliere.

La richiesta di Gemma Galgani

Gemma Galgani non chiude il capitolo Maurizio e spera di poter riprendere la frequentazione. “Vorrei riprendere la nostra conoscenza da adesso lasciando da parte il passato e quello che è successo”, dichiara Gemma. “Ma tu ti rendi conto?”, chiede Tina furiosa. “Gemma allora ti meriti quello che ti fanno, sei tu che te la vai a cercare”, interviene Gemma. “Io preferisco provarci e non stare male mentre lui balla con le altre”, spiega la dama. “Ma perché pensi di piacergli davvero?”, chiede Gianni. Gemma spiega di essere convinta di piacergli ma di averlo spaventato con le sue richieste costringendolo a fare un passo indietro. “Lui ha fatto dei passi indietro perché non gli piaci”, sbotta Tina. Maria De Filippi svela a Gemma che Maurizio è uscito con Renata e che uscirà nuovamente con Elena.

“La tua domanda vale sempre?”, chiede la conduttrice ricevendo una risposta affermativa. “Se lui fosse realmente interessato a te non sarebbe uscito con Renata e stasera non uscirebbe con Elena”, le fa notare Gianni. Gemma, poi, racconta di aver fatto la stessa richiesta a Maurizio durante una telefonata ricevendo un sì come risposta. “Io ti ho detto che non avrei preso iniziative per evitare fraintendimenti. Non ti ho detto che domani usciamo ed è per questo che ho deciso di uscire con Renata ed Elena“, si difende lui. “Hai detto a Gemma che c’è la possibilità di ricominciare in futuro? Rispondi sì o no“, chiede Gianni. “Le ho detto che in questo momento non me la sento di uscire”, puntualizza il cavaliere. “Maurizio smettila di prenderci per il cu*o e rispondi sì o no. Hai dato a Gemma una speranza per il futuro?”, insiste l’opinionista ricevendo un no come risposta. Gemma accetterà la decisione di Maurizio o ci proverà nuovamente?

