Gemma Galgani e Mario/ Proposta indecente per la dama prima di… (Uomini e donne)

Prenderà il via oggi pomeriggio su Canale 5 l’ultima puntata di Uomini e donne, almeno quella dedicata al trono over. Manco a dirlo, al centro dello studio, ci sarà proprio Gemma Galgani, la dama che mai come quest’anno è stata protagonista di polemiche, discussioni e scontri con Tina Cipollari. La dama torinese in questi giorni sta conoscendo meglio un altro cavaliere, Mario, e sembra che tutto fili liscio nonostante le incursioni dell’opinionista che la scorsa settimana era arrivata a chiudere il cavaliere in bagno per non farlo tornare da Gemma. I due continuano ad uscire, si sono scambiati una serie di baci a stampo ma non ci sono altre novità almeno non da parte della bella dama che sembra poco interessata, almeno fisicamente, al neo cavaliere che, intanto, parla di telefonate lunghe, interessanti e allegre che lo stanno conquistando. Come sarà andata quest’altra settimana?

LE PROPOSTE INDECENTI DI MARIO A GEMMA GALGANI

Secondo le ultime anticipazioni della puntata di oggi del trono over, sembra che il pubblico avrà modo di vedere una nuova esterna che vede come protagonisti Gemma Galgani e Mario. I due si sono concessi una serata molto divertente scatenandosi al bowling e, come se non bastasse, il cavaliere si è presentato con un mazzo di fiori da gentiluomo qual è. I due si sono scambiati una serie di baci ma poi lui le ha dato appuntamento sotto la mole Antonelliana per quello che sarà il loro, primo, vero bacio. A quanto pare non sono mancate nemmeno le proposte indecenti e hot da parte del cavaliere che si dice pronto ad essere l’acqua della sua doccia solo per sfiorarla. I due si lasciano con la promessa di passare altri momenti insieme ma dovranno farlo lontano dalle telecamere di Uomini e donne che si concluderà questa settimana.

