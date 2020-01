Valentina Autiero vs Erik/ Uomini e Donne: “esce con Valentina M solo per…”

Valentina Autiero, sempre schietta e senza peli sulla lingua, nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, si scaglierà contro Erik, il cavaliere con cui ha avuto una breve frequentazione, oggi finita. Dopo l’addio alla dama di Roma, Erik ha scelto di conoscere e frequentare un’altra signora del parterre ovvero Valentina M. nonostante sia più grande di lui. Nel vederli al centro dello studio per raccontare come procede la conoscenza, Valentina Autiero non riuscirà a nascondere il proprio stupore. Di fronte alla faccia stupita della dama, Maria De Filippi le chiederà spiegazione e Valentina Autiero non avrà propblemi a dire apertamente ciò che pensa della scelta di Erik di frequentare una donna più grande di lui dando vita ad un nuovo scontro con il cavaliere che sembrava essere il suo principe azzurro.

VALENTINA AUTIERO CONTRO ERIK: “ESCI CON VALENTINA M. CHE POTREBBE ESSERE TUA MADRE SOLO PER…”

Tra Erik e Valentina M. nascerà l’amore? Valentina Autiero ha seri dubbi come rivelerà nella puntata odierna del trono over. “Mi fa ridere questa loro presenza al centro, ma molto ridere” – dirà la dama di Roma – “perchè ci sono uscita e quindi ho sentito frasi da parte di lui su di lei e quindi mi stupisco che un ragazzo di 36 anni esca con una che ha quasi l’età della madre e mi dica con una più grande di me ci potrei fare solo una serata”, dirà la Autiero. “Non è perchè una cosa è andata male a te che devi gufare gli altri”, replicherà Erik. “Vale, basta rosicare. Ora mi hai rotto eh“, aggiungerà Valentina M. Ad appoggiare la posizione della Autiero sarà Tina Cipollari: “magari lei cerca la stessa cosa“, dirà la bionda opinionista lanciando una frecciatina alla dama toscana. “Comunque, fra l’altro, gli è andata malissimo perchè sono già tre sere che usciamo e non è successo niente”, rivelerà a sua volta Valentina M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA