Gemma Galgani e Occhi Blu/ Tina: “ti piace perchè è giovane” (Uomini e Donne)

Occhi Blu continua a scrivere a Gemma Galgani. Il misterioso corteggiatore fa sapere alla dama di continuare a pensare a lei con cui vorrebbe condividere un pic-nic. “Se fosse per me farei ritornare di modo le vecchie lettere scritte a mano perché penso che ci sia la passione e il sentimento di chi scrive”, è il messaggio di Occhi Blu che gli invia poi due filmati. Gemma è felice di essere nei pensieri di Occhi Blu anche se ammette di non credere che abbia 38 anni. “Penso che abbia bluffato sull’età perché probabilmente avrà pensato di giocare sull’età per mettermi alla prova”, spiega Gemma. “Lei è convinta che abbia 38 anni. Tu lo tieni perché ti piacciono i giovani. Questo ha 80 anni”, dice Tina. “Sei proprio perfida come sempre”.

GEMMA GALGANI E OCCHI BLU: “HA UNA VOCE GIOVANE”

Poi arriva il messaggio con la voce registrata. Dopo averle inviato un videomessaggio con le immagini del mare, Gemma ascolta per la prima volta la voce di Occhi Blu che canta una canzone di Gianni Morandi. “Ha una voce giovane”, commenta Gianni Sperti. “Ha mandato solo la voce?”, chiede Tina. “Che altro ti serve Gemma? Cosa ti piacerebbe vedere di quest’uomo?”, chiede ancora la Cipollari lanciando frecciatine alla dama. “Voglio scoprire un po’ alla volta quest’uomo”, risponde la Galgani che, quando ha cominciato la nuova avventura, non si aspettava di essere tanto corteggiata e di ricevere tanti messaggi romantici. Tra tutti i corteggiatori, la dama di Torino non nasconde di essere particolarmente interessata ad Occhi Blu.



