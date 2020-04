Tina Cipollari provoca Gianni Sperti/ “Ti massacro”, lui: “chi disprezza, compra”

Pubblicità

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono tornati in tv ricoprendo il ruolo di opinionisti anche nel nuovo format di Uomini e Donne. Tina e Gianni, però, anche sui social fanno compagnia ai fans a cui regalano i loro divertenti siparietti. A distanza, infatti, i due opinionisti di Uomini e Donne non perdono l’ironia che li contraddistingue e, nelle scorse ore, hanno dato vita ad un divertente botta e risposta. Gianni, infatti, ha deciso di rispondere alle domande dei fans su Instagram e tra i tanti messaggi è arrivato anche quello di Tina che non ha perso l’occasione per punzecchiarlo. “La prima cosa che farò è un’autocertificazione per venire a massacrarti…”, ha fatto sapere Tina a cui Sperti ha prontamente replicato – “chi disprezza compra”.

TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI: BOTTA E RISPOSTA SUI SOCIAL

Colleghi, ma soprattutto amici: Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno un rapporto basato sull’affetto vero e sincero che li porta a frequentarsi anche nella vita privata. Una complicità che i due sfoggiano anche sui social dove i fans amano i loro siparietti. Sperti, dopo aver risposto alla provocazione della Cipollari, ha fatto sapere che una delle prime cose che farà appena la quarantena finirà sarà tornare in Puglia, dalla sua famiglia. “Manca tanto anche a me…Questa è la cosa che farò io: tornare a Pulsano, abbracciare tutta la mia famiglia e passeggiare per le vie del mio paese…”, ha fatto sapere Gianni che, poi, ad un fan che gli ha detto che andrà a trovare i nonni, ha risposto – “I miei nonni non ci sono più e mi mancano tantissimo…Goditeli più che puoi…I nonni sono un patrimonio inestimabile…”.



