Gemma Galgani e Sirius si sono lasciati?/ Lei vuole la pausa, lui…

Gemma Galgani e Sirius si sono lasciati? Non è la prima volta che ci sono rumors in questa direzione soprattutto da quando Uomini e donne è finito lasciando un alone di mistero intorno alla coppia. La dama torinese sembrava un po’ dubbiosa sui comportamenti di Nicola Vivarelli reo di sparire spesso e di non rispondere sempre al telefono, mentre lui si era detto un po’ frastornato da alcune parole della sua Gemma, come è finita poi? I due sono stati avvistati per Roma subito dopo la fine della trasmissione e poi anche nei giorni seguenti (con una conferma nelle storie dello stesso cavaliere) e poi? Il silenzio. Lui ha ottenuto la spunta blu su Instagram, lei si è ritirata in silenzio dopo aver festeggiato i suoi dieci anni di successo, e sulla loro storia è calato il sipario, almeno se parliamo di social.

