Gemma Galgani e Sirius/ Video, in giro per Roma mano nella mano dopo Uomini e donne

Pubblicità

Gemma Galgani e Sirius ieri sono stati protagonisti durante la puntata di Uomini e donne, una delle ultime in onda di questa edizione, e le cose non sembravano essere molto positive. I due sono usciti insieme e per la prima volta hanno avuto l’occasione di stare vicini e, in particolare, di rimanere senza telecamere ma il pensiero di Nicola non è stato quello di saltarle addosso, anzi. La dama torinese non ha fatto altro che portare i suoi dubbi in tv facendo un po’ infuriare Maria de Filippi che l’ha trovata un po’ confusa riguardo a quello che è successo visto che Sirius ha parlato di baci, ben tre, seppur non sulle labbra. Anche Nicola è rimasto un po’ interdetto e i due non hanno fatto altro che discutere un po’ anche durante il ballo, come andrà a finire tra di loro quindi?

Pubblicità

GEMMA GALGANI E SIRIUS IN GIRO PER ROMA DOPO UOMINI E DONNE

Una risposta a riguardo potrebbe arrivare da alcune fan che ieri, in giro per Roma, hanno avvistato insieme Gemma e Sirius, almeno due persone che gli somigliano molto, pubblicando poi il video sui social. Nelle poche immagini si vedono Gemma Galgani e il suo Nicola a passeggio insieme per le strade della Capitale per poi tenersi sotto braccio. Niente coccole o baci in pubblico, almeno non in questo video, ma le immagini confermano i rumors sull’ultima puntata di Uomini e donne, puntata in cui i due hanno confermato che continueranno a vedersi e conoscersi anche fuori dal programma con tanto di primo bacio. Sarà andata davvero così? Forse lo scopriremo tra lunedì e martedì quando le ultime puntate andranno in onda.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Gemma e Nicola fuori dal programma. #uominiedonne #tronoover Un post condiviso da UOMINI E DONNE (@tronoclassico.trash) in data: 5 Giu 2020 alle ore 2:59 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA