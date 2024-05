Gemma Galgani gelosa di Pietro a Uomini e Donne/ “Non mi ha mai fatto un complimento e…”

Gemma Galgani: la frequentazione con Pietro continua a Uomini e Donne

Gemma Galgani chiude la stagione di Uomini e Donne frequentando il cavaliere Pietro, giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Nonostante per la dama di Torino non sia stato un colpo di fulmine, la frequentazione va avanti. Il cavaliere e la dama sono usciti insieme diverse volte, ma per il momento non c’è stato alcun contatto fisico. Una scelta del cavaliere che, vedovo da quattro anni ha spiegato di aver bisogno di tempo. Gemma che, nelle sue vecchie frequentazioni ha sempre dato molta importanza al contatto fisico, ha deciso di non accelerare i tempo e portare avanti il rapporto con calma spiazzando sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. Tutto, dunque, procede a gonfie vele se non fosse per un gesto del cavaliere che Gemma non ha digerito.

Tutto è accaduto nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 21 maggio 2024. Dopo un ballo di tutti i protagonisti, Maria De Filippi nota una strana espressione sul viso di Gemma che si lascia così andare dando vita ad una vera e propria scena di gelosia nei confronti di Pietro.

Gemma Galgani arrabbiata con Pietro: ecco perché

A scatenare la gelosia di Gemma Galgani è stato un complimento che Pietro ha fatto a Patrizia, un’altra dama del parterre. Di fronte allo sfogo di Gemma, Tina Cipollari che si era allontanata, rientra immediatamente in studio. “La mia previsione si sta avverando”, sottolinea la dama sicura che a Gemma il cavaliere non piaccia. “Stai trovando l’appiglio per scaricarlo perché non ti piace, non usare me”, interviene Patrizia con cui si ritrova d’accordo anche Barbara De Santi.

“Pietro non mi ha mai fatto un complimento”, sbotta Gemma ma Pietro si difende sottolineando di non averle fatto complimenti ma di essersi sempre comportato da galantuomo. Le altre dame del trono over, così, fanno notare a Gemma come il motivo del suo sfogo contro Pietro sia assolutamente infondato.











