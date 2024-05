Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 maggio 2024

Ultime esterne per Daniele Paudice a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, martedì 24 maggio 2024. Prima della fatidica scelta, Daniele si accomoderà al centro dello studio per rivedere le esterne fatte con Gaia e Marika. In studio, il tronista avrà modo anche di confrontarsi nuovamente con le sue corteggiatrici che, più volte, hanno sottolineato di avere un forte interesse nei suoi confronti e di voler uscire dal programma per cominciare una vera storia d’amore.

Molto interessato ad entrambe ma anche con tanti dubbi da sciogliere per poter arrivare ad una scelta matura, sicura e consapevole, Daniele annuncerà di essere prossimo alla scelta. Prima, però, chiederà alla redazione e alle stesse corteggiatrici di vivere una giornata insieme. Sarà il momento decisivo prima di tornare in studio e svelare il nome della ragazza scelta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Anticipazioni Uomini e Donne: ultime emozioni per il trono classico e over

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 21 maggio 2024, con una nuova ed imperdibile puntata. Quella iniziata ieri è l’ultima settimana di programmazione del programma di Maria De Filippi. Le registrazione, infatti, si sono già concluse e saranno trasmesse fino a venerdì 24 maggio quando il pubblico di canale 5 potrà assistere alla scelta di Daniele Paudice. Oggi sarà trasmessa la seconda parte delle registrazioni dello scorso 30 aprile e, nel corso della puntata in onda oggi, Maria De Filippi dà ampio spazio sia al trono over che al trono classico.

Dopo aver raccontato l’evoluzione del rapporto tra Gemma Galgani e Pietro che stanno continuando a conoscersi e a frequentarsi anche se tra i due non c’è mai stato un bacio e dopo la fine della frequentazione tra Fabio e Sabrina con il cavaliere che, dopo essere stato attaccato da diverse dame ha preferito lasciare la trasmissione, oggi, al centro dello studio, si accomoderà Mario Verona.

Anticipazioni Uomini e Donne: la decisione di Mario Verona

Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata in onda oggi, martedì 21 maggio 2024, al centro dello studio tornerà ad accomodarsi Mario Verona. Quest’ultimo, nella scorsa puntata, ha avuto un durissimo scontro con Ilenia, la dama giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Tra i due è subito scattato un feeling speciale, ma ciò non è bastato. Ilenia, infatti, non ha gradito alcuni atteggiamenti di Mario decidendo di chiudere con lui e di lasciare la trasmissione.

Mario, da parte sua, ha scelto di continuare a conoscere esclusivamente Milena e nella puntata in onda oggi resterà fermo su tale decisione. Maria De Filippi, infatti, annuncerà la presenza di due nuove ragazze per lui, ma Mario deciderà di non conoscerle e di continuare ad uscire solo con Milena.

Daniele Paudice e le esterne con Gaia e Marika

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, poi, nella puntata in onda oggi ci sarà spazio anche per Daniele Paudice il cui percorso sta per concludersi con la fatidica scelta. Nella puntata in onda oggi, al centro dello studio, Daniele rivivrà le esterne fatte con Gaia e Marika avendo un confronto in studio con entrambe. Con il percorso ormai verso la conclusione, le due ragazze sono impazienti di scoprire la scelta di Daniele.

Quest’ultimo che, nelle scorse puntate aveva ammesso di essere ancora indeciso, nella puntata in onda oggi annuncerà di essere pronto alla scelta per la grande gioia di Gaia e Marika.











