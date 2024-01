Gemma Galgani: “Io sul trono di Uomini e Donne? Ecco la verità”/ “In amore non voglio avere rimpianti”

Gemma Galgani prossima tronista di Uomini e Donne? La risposta della dama

Pochi giorni fa si diffondeva a macchia d’olio un’indiscrezione riguardante il volto più celebre di Uomini e Donne: Gemma Galgani. Stando all’indiscrezione rivelata da Novella 2000, dopo Ida Platano si sarebbe fatta spazio l’idea di dare il trono anche alla storia dama del trono Over. Gemma, dunque, potrebbe essere la prossima tronista di Uomini e Donne, dopo oltre un decennio a cercare l’amore nel parterre. Ma si tratta di un rumor o di una verità accertata?

A fare chiarezza è stata proprio Gemma. Contattata dal settimanale Nuovo, la dama ha spiegato se c’è davvero la possibilità di vederla nei panni di tronista a Uomini e Donne: “Io sul trono? Non credo proprio! – ha chiarito subito – Credo che il trono sia adatto a fasce d’età diverse dalla mia”, ha quindi specificato.

Gemma Galgani e la stoccata a Maurizio Laudicino

Gemma Galgani non ha intenzione di lasciare la sua postazione nel parterre delle donne del trono Over per il ruolo di tronista di Uomini e Donne, e questo nonostante il suo più grande desiderio sia proprio quello di trovare l’amore. E a proposito di sentimenti, nel corso dell’intervista Gemma ha fatto un primo bilancio di questa edizione del dating show: “È cominciata con una sorpresa inaspettata… Avevo notato Maurizio Laudicino già ancora prima di sedermi in studio… Durante la nostra conoscenza abbiamo vissuto momenti belli, ma strada facendo mi sono resa conto che non c’era complicità…” Maurizio è stato dunque per Gemma una grande delusione, ma questo di certo non la ferma: “In amore non bisogna mai avere rimpianti”, ha infatti tenuto a sottolineare la celebre dama.











