Gemma Galgani sul trono di Uomini e donne?/ Clamorosa idea di Maria De Filippi: l’indiscrezione

Uomini e donne, Gemma Galgani nuova tronista? L’indiscrezione

Uomini e donne potrebbe prepararsi ad una svolta clamorosa, con lo studio destinato a vedere stravolte le gerarchie che hanno sinora caratterizzato il dating show. Secondo una succosa indiscrezione riferita da Novella 2000, infatti, Gemma Galgani potrebbe presto dire addio ai panni di Dama del Trono Over e diventare a tutti gli effetti una nuova tronista. Questo cambiamento in corsa, specificano le fonti vicine alla testata, potrebbe arrivare subito dopo che i due tronisti del classico, Cristian e Brando, avranno fatto le loro rispettive scelte.

In questo modo, dunque, ci sarebbe poi spazio per vedere la celebre dama sul Trono, al fianco della sua grandissima amica Ida Platano. Sarebbe questa la strategia che Maria De Filippi ha in mente per donare nuova linfa vitale alla Galgani e, soprattutto, per aiutarla a tutti gli effetti a trovare il vero amore. Diventando tronista, avrebbe il vantaggio di conoscere e frequentare più corteggiatori ed avere dunque numerose possibilità di trovare la persona giusta per lei.

Gemma Galgani, la mossa di Maria De Filippi per aiutarla a trovare l’amore

Tale svolta potrebbe rivelarsi una manna dal cielo per Gemma Galgani, che nell’ultimo periodo è parsa decisamente in ombra nello studio di Uomini e donne. La dama torinese, al momento, non ha avviato significative conoscenze con i cavalieri e, dunque, al momento per lei la possibilità di un amore è ancora lontana. Diventando tronista, però, le cose potrebbero cambiare decisamente.

D’altronde Gemma può osservare da vicino la nuova vita di Ida Platano nel parterre. L’ex Dama quest’anno ha fatto ritorno nel programma ma come tronista, dopo la cocente delusione legata alla rottura con Alessandro Vicinanza. Una vera e propria rinascita per lei che, a breve, potrebbe clamorosamente ritrovare al suo fianco l’amica di sempre Gemma, con la quale ha condiviso momenti indimenticabili nella trasmissione.

