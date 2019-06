Gemma Galgani/ “Katia Ricciarelli? Le ho voluto bene mi ha fatto confidenze che…”

Gemma Galgani intervistata tra le pagine del Magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha fatto il punto della situazione sulla stagione conclusa da circa un mese. Tra le altre curiosità rivelate, anche una passata amicizia con Katia Ricciarelli, il famoso soprano che ha però affermato di non conoscerla. Nel 2016, quando le due si sono incontrate nel programma condotto da Simona Ventura “Selfie – Le cose cambiano”, l’ex moglie di Pippo Baudo ha negato di aver mai conosciuto la celebre Dama del Trono Over. “Le ho voluto molto bene. A Selfie ha dichiarato di non conoscermi, ma le foto dicono tutt’altro. Io la conosco bene, ho vissuto bei momenti, sono stata a casa sua a Spoleto, con sua mamma, siamo state al Teatro Regio”. L’amicizia tra la Galgani e la Ricciarelli, risalirebbe al precedente lavoro della dama, al Teatro Colosseo della sua città.

Gemma Galgani: “Katia Ricciarelli? Mi ha fatto confidenze che non direi a nessuno!”

Nel corso di “Selfie” Gemma Galgani, ha anche detto che vent’anni prima, Katia Ricciarelli le aveva regalato una collana di perle. “Forse ha preferito essere diffidente, ma non ha capito che io, le confidenze che mi ha fatto in quel periodo, ma non le direi mai a nessuno”. Gemma nel corso della sua carriera in teatro, ha conosciuto molti personaggi famosi: da Walter Chiari a Vittorio Gassman. Nel corso della sua intervista, la dama over di Uomini e Donne, ha parlato anche della rottura con Rocco Fredella che, nonostante abbia trovato l’amore fuori dal programma, continua a criticarla spesso tramite le interviste. “È uscito, si è fidanzato, si faccia la sua vita. Io quando sono fidanzata vivo la mia storia”, ha confidato. A grande sorpresa in ultimo, la torinese ha voluto complimentarsi con Tina Cipollari per il suo ruolo di madre: “Posso dire che è una mamma fantastica, superlativa”.

