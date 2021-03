Gemma Galgani, lite con Maurizio a Uomini e Donne/ “Mi hai offesa abbastanza…”

Dopo la lite con Gianni Sperti, Maurizio Giaroni discute anche con Gemma Galgani. Il cavaliere e la dama di Torino hanno chiuso la frequentazione, ma nella scorsa puntata, Gemma ha ricevuto un messaggio da Maurizio in cui si lamentava dell’atteggiamento di Maria Tona. Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, Gemma ha scoperto che la frequentazione tra Maria e Maurizio continua scagliandosi contro il cavaliere che non sarebbe sincero. “Tu sei arrabbiata con me perchè fisicamente volevi qualcosa di più”, afferma il cavaliere scatenando la reazione di Maria De Filippi. “Gemma hai capito cosa ti ha detto?“, chiede la conduttrice che poi spiega il senso delle parole di Maurizio a Gemma con l’aiuto di Gianni Sperti.

GIANNI SPERTI DIFENDE GEMMA GALGANI

Di fronte al momento di smarrimento di Gemma Galgani, Gianni Sperti coglie al volo l’occasione per difenderla e scagliarsi contro Maurizio. “Gemma lui dice che tu sei arrabbiata con lui perchè volevi altro e lui non ti ha dato nulla”, afferma Gianni. “Non puoi pensare che una donna sia arrabbiata con te perchè non hai voluto dare altro. Ma come ti permetti? Sei un gran cafone“, aggiunge l’opinionista. “Gemma non ha capito la grave offesa che le hai fatto. Tu non puoi dirlo perchè anche se fosse vero, una donna può provare desiderio e questo non dev’essere usato come arma per offendere”, sbotta Sperti. Gemma non nasconde di essere delusa e amareggiata dalle parole di Maurizio. “Mi hai offeso abbastanza, basta adesso. Fai pace con te stesso”, dice furiosa la dama di Torino.



