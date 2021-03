GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Maurizio e Maria: “Siete falsi e…”

Gemma Galgani litiga con Maurizio e Maria Tona nella uona puntata di Uomini e Donne. Tutto è stato scatenato da un messaggio che il cavaliere ha scritto alla dama di Torino dopo la scorsa puntata nel corso della quale Maurizio ha scoperto del bacio tra Maria e Alessandro. Di fronte alla mancata reazione di Maurizio e al messaggio che le ha inviato, Gemma ribadisce la propria convinzione. La dama, infatti, è convinta che Maurizio e Maria siano d’accordo e stiano prendendo in giro tutti. “Siete due falsi, basta con questo gioco. Vedo i vostri sguardi e i vostri sorridono e facendo così togliere tempo e spazio alle persone che cercano realmente l’amore“, afferma la dama di Torino. Gianni Sperti afferma di essere d’accordo con Gemma mentre Maria De Filippi nota un atteggiamento particolare di Maurizio. “Riccardo, la scorsa volge, di fronte all’eventualità che Roberta uscisse con Alessandro, è diventato furioso pur non avendone diritto. Tu sei un lord inglese”, sottolinea la conduttrice. Maurizio e Maria, però, ribadiscono la propria sincerità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NUOVE DELUSIONI PER GEMMA GALGANI?

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista di Uomini e Donne. Come anticipa il profilo Instagram del programma di Maria De Filippi, nella puntata di oggi, la dama di Torino torna al centro dello studio per raccontare le sue ultime avventure sentimentali. Dopo aver conosciuto Cataldo che ha chiesto alla redazione di conoscerla e corteggiarla, Gemma ha deciso di tuffarsi invitando il cavaliere a cena. Cosa sarà accaduto tra Gemma e Cataldo? Dopo le ultime delusioni vissute con i vari Maurizio con cui si è rapportata, ultimo il poeta Maurizio che ha chiuso con lei dopo essere rimasto “folgorato” dalla dama Paola che, però, non ha ricambiato le sue attenzioni, Gemma avrà trovato in Cataldo l’uomo giusto con cui cominciare una nuova ed emozionante frequentazione?

GEMMA GALGANI E LE ATTENZIONI DI CATALDO

La cena con Cataldo non è piaciuta a Gemma Galgani. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama, al centro dello studio, nella puntata di oggi, racconta di non aver gradito alcune attenzioni del cavaliere che si sarebbe lasciato andare a gesti affrettati nei confronti della dama. Cataldo viene così accusato da Gemma di aver appoggiato la testa sulle gambe, di averle presto le mano e di averle chiesto anche di poter restare a dormire sul divano di casa sua. Un appuntamento che ha lasciato l’amaro in bocca a Gemma. In studio, però, il racconto della dama, scatenerà diverse critiche tra le quali quelle di Gianni Sperti, convinto che con un cavaliere diverso, le cose sarebbero andate in un altro modo.



