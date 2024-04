GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE PER MARCO/ “Non ti piacciono le persone serie”

Gemma Galgani chiude la frequentazione con Marco a Uomini e Donne

Gemma Galgani, durante il confronto con Marco, afferma di non aver avuto alcun interesse per portare avanti la conoscenza. “Non c’è stata quell’empatia per portare avanti una frequentazione“, spiega la dama di Torino. “La verità è che questo signore non ti è mai piaciuto perché a te non piacciono le persone serie. Hai trattenuto, in passato, persone che per te non nutrivano alcun interesse”, sbotta Tina Cipollari. “Credo che Tina abbia ragione. Mi dispiace, ma non vedo alcun interesse da parte tua nei confronti delle persone che vengono per conoscerti. Tu, solitamente, sei molto propositiva e non lo sei stata”, dice Gianni Sperti.

“E’ stata una conversazione normalissima di due persone che si stanno conoscendo soprattutto se non hai 15 anni. Credo che Gianni e Tina siano convinti che tu non abbia alcun interesse fisico nei confronti di questo signore“, spiega Maria De Filippi. “Da una donna della sua età non è accettabile. Una donna della tua età non può pensare all’attrazione. E’ un bel signore, educato, gentile e più giovane di te, ma cosa cerchi?”, sbotta Tina. “Sei tornata sui vecchi discorsi di una volta”, replica Gemma che difende la propria posizione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e la fine della frequentazione con Marco a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Tina Cipollari tornano a discutere a Uomini e Donne. Nella puntata in onda il 3 aprile 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma. La dama di Torino, nelle scorse puntate, aveva deciso di conoscere meglio Marco, un signore di 51 anni con un matrimonio finito alle spalle e papà di due figli grandi che, incuriosito dall’atteggiamento di Gemma, ha deciso di provare a conoscerla. La presentazione sembrava aver colpito Gemma, ma qualcosa, durante il primo appuntamento, non è andato nel migliore dei modi.

Al centro dello studio, la dama di Torino lamenta le poche attenzioni che il cavaliere le avrebbe riservato. Gemma, infatti, accusa Marco si essersi distratto e non avendo ricevuto ciò che si aspettava, decide di chiudere scatenando, però, la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Gemma Galgani, lite in studio con Tina Cipollari

Tina Cipollari e Gianni Sperti puntano il dito contro Gemma Galgani rea di non aver dato tempo a Marco di ambientarsi. “Non hai fatto altro che dire ti sei distratto e giustamente lui risponde che era un attimo distratto dal contesto essendo per la prima volta davanti alla telecamera”, interviene Gianni.

Secondo Tina, invece, Gemma non avrebbe mai avuto interesse nel conoscere Marco e, infastidita dall’atteggiamento della dama, la esorta a non uscire con gli uomini pur sapendo di non avere alcun interesse nei loro confronti. Esattamente come accadeva nelle precedenti stagioni di Uomini e Donne, tra Gemma e Tina parte così un botta e risposta in studio.











