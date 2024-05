Gemma Galgani piange per Ida Platano a Uomini e Donne/ “Mario e Pierpaolo vergognosi”

Gemma Galgani difende Ida Platano a Uomini e Donne

Gemma Galgani, durante il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne ha sempre osservato tutto evitando di commentare ogni situazione in studio. Tuttavia, nel corso della puntata trasmessa il 7 maggio 2024, Gemma, stanca di vedere Ida delusa e amareggiata dall’atteggiamento dei corteggiatori della Platano, è esplosa in studio dopo lo sfogo di Ida che, in un videomessaggio, ha tirato tutto il proprio malcontento non solo nei confronti di Mario, ma anche di Pierpaolo.

Gemma Galgani prosegue la conoscenza con Pietro a Uomini e Donne? / La conferma nella nuova registrazione

“Per quanto riguarda Mario non ho più parole…Gli ho creduto dal giorno uno, nonostante le tante segnalazioni…Mi ha ferito che ha detto di essersi innamorato della persona sbagliata…Su Pierpaolo…Ha giudicato le mie scelte…Non deve darmi lezioni di vita…”, le parole della Platano che, non riuscendo ad avere fiducia nei suoi corteggiatori, ha preferito non presentarsi in studio scatenando la dura reazione dell’amica Gemma.

Gemma Galgani, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ "Cosa hai portato in questo programma?"

Gemma Galgsani e lo scontro con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano

Gemma Galgani, molto amica di Ida Platano, avrebbe voluto vederla serena e innamorata insieme ad uno dei suoi corteggiatori. La dama di Torino, però, alla luce della situazione che sta affrontando Ida, è esplosa puntando il dito contro Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

“E’ vergognoso che l’abbiate messa voi in queste condizioni…L’avete portata all’esasperazione…Una donna che cerca l’amore ed è sensibile…” – è esplosa Gemma che, poi, riferendosi a Mario, ha aggiunto – “Tu ti senti tanto sicuro di poterti permettere di tutto, e questo è stato il risultato…”. La Galgani, tuttavia, non ha risparmiato neanche Pierpaolo: “Ma si può dire una cosa del genere ad una donna? Per colpa di quell’altro si è presa dello zerbino da tutti…E io so cosa vuol dire perchè l’ho provato…E’ da ieri che sto zitta, ma avevo le mani che tremano…”, ha concluso una Gemma visibilmente agitata.

GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE PER MARCO/ "Non ti piacciono le persone serie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA