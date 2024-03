MARCO, CHI È IL NUOVO CAVALIERE DI GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE/ “Sei elegante e affascinante”: lei…

Marco e il primo incontro con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Arrivato in studio, il nuovo cavaliere riceve una raccomandazione da Maria De Filippi. “Marco sai che Tina mira chiunque venga per Gemma?“, chiede la padrona di casa. “Hai qualche problema? Che lavoro fai?”, chiede Tina Cipollari. Marco svela di essere un libero professionista nel settore immobiliare e di avere un reddito nella media. “Possiamo sapere altro?”, chiede a sua volta Gemma. “Vuoi subito sapere cose ses*uali, basta”, risponde la bionda opinionista che chiede, poi, al cavaliere, se sia consapevole dell’età che ha la Galgani.

Marco conferma di conoscere l’età di Gemma, di essere stato sposato e di avere due figli di 28 e 25 anni già indipendente. Il cavaliere spiega di essere un uomo sereno e conferma di voler conoscere Gemma perché è rimasto colpito dalla capacità di Gemma di passare da momenti spensierati ad altri di grande profondità. “Ti piace Gemma?”, chiede Tina. “Sì, è una bella donna”, risponde il cavaliere che la dama ammette di voler conoscere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Marco, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo cavaliere per Gemma Galgani. Nella puntata del 28 marzo 2024 la dama di Torino torna ad accomodarsi al centro dello studio, stavolta non per raccontare i dettagli di un appuntamento galante, ma per conoscere un signore che ha chiamato la redazione del dating show di canale 5 esclusivamente per lei. Maria De Filippi annuncia così la presenza, dietro le quinte, di Marco che Gemma decide di incontrare restando spiazzata non solo dall’aspetto fisico del cavaliere, ma anche dalla sua età. Al centro dello studio, di fronte a Gemma, si accomoda così Marco che svela di avere 51 anni.

Il cavaliere spiega di essere sempre stato interessato a Gemma, di trovarla una donna elegante e affascinante e di essere sempre stato curioso di conoscerla.

La risposta di Gemma Galgani a Marco, nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Gemma Galgani ascolta con grande attenzione le parole di Marco non riuscendo a nascondere il proprio entusiasmo per il suo arrivo. Nonostante la differenza d’età, la dama di Torino che, nonostante le diverse delusioni, non ha mai smesso di credere nell’amore e nella possibilità di incontrare il principe azzurro, decide di farlo restare per conoscerlo meglio.

Per Gemma, dunque, prima di Pasqua, riceve una piacevole sorpresa sperando che Marco riesca a darle tutto ciò che sogna e che, finora, non è mai riuscita a trovare negli uomini che ha conosciuto.











