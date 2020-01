MARCELLO, CHI È?/ A Uomini e donne per Gemma: “Lei mi piace, è elegantissima!”

Dopo Juan Luis per Gemma Galgani c’è Marcello. A Uomini e Donne il cavaliere svela però di essere in contatto anche con altre due dame: Anna Tedesco e Antonella. Tuttavia, quando si parla di Gemma, lui ammette di esserne molto interessato. “A me Gemma piace, è una donna elegantissima. A me la donna piace per la sua immagine, poi voi potete dire ciò che volete ma io la trovo una donna interessante. Se sono attratto? No, però mi piace tanto il suo stile, è stata la prima donna della quale ho chiesto alla redazione per poterci uscire”. La Galgani però non è particolarmente entusiasta del fatto che lui senta anche altre donne oltre lei, vista la delusione da poco ricevuta: “Non sono tanto contenta e allegra di questa situazione. Che lui senta altre non è un problema per me, però…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHI E’ MARCELLO? UN NUOVO CAVALIERE PER GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

Chi è Marcello? Distinto signore in carriera, ciuffo ben pettinato e occhiali da vista, così si presenterà oggi in studio il nuovo cavaliere di Uomini e donne, colui che ha lasciato il numero di telefono a Gemma Galgani e il primo a cui la dama ha pensato dopo la fine della sua liason con Juan Luis. Dopo le lacrime dietro le quinte e rimessi in sesto i suoi istinti, la dama ha contattato proprio Marcello e con lui si troverà oggi al centro dello studio solo per scoprire che lui ha lasciato il suo numero a lei ma che si sta sentendo con altre due donne bellissime e interessanti, Anna Tedesco e Antonella. Proprio la prima rivela qualche dettaglio in più sul misterioso Marcello che definisce “è come me al maschile, brillante, dinamico”, e la dama sembra già essere infatuata di lui tanto da non volersi fare indietro, cosa succederà adesso?

ANNA TEDESCO COLPITA DA MARCELLO MA…

Non c’è bisogno di dire che per Marcello Gemma e Anna finiranno nuovamente per discutere e tutto perché il cavaliere non vuole dare l’esclusiva alla dama torinese. Ancora una volta il cavaliere porterà sgomento in studio e un po’ di trambusto per Anna Tedesco rea di aver pubblicizzato il suo negozio. A quanto pare Marcello ha un’attività ed è per questo che la dama bionda si sente molto vicina a lui ma Gianni Sperti fa subito notare che i due forse già nascondono qualcosa e che hanno messo in mezzo Gemma Galgani solo per un po’ di business. Come finirà con Marcello? A quanto pare Gemma Galgani chiuderà presto con lui.



