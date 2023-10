Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne/ Rudy Zerbi la consola, la riporta in studio e Tina…

Gemma Galgani e le lacrime per Maurizio a Uomini e Donne

Gemma Galgani è inconsolabile a Uomini e Donne. La scelta di Maurizio di mettere un punto alla loro frequentazione ha colpito profondamente Gemma che non si aspettava di dover rinunciare al rapporto con il cavaliere. Dopo il confronto in studio, Gemma si è lasciata andare alle lacrime dietro le quinte. Dopo essere stata consolata da Tina Cipollari, Gemma trova conforto in Rudy Zerbi. Nel corso della puntata del 20 ottobre, Maria De Filippi si collega con il backstage mostrando una Gemma ancora in lacrime e un Rudy Zerbi che la consola.

“Le sta tenendo compagnia”, commenta la conduttrice mentre Rudy, dopo averle parlato, riesce a convincere Gemma a rientrare in studio. Dopo essersi ripresa, la Galgani rientra finalmente in studio ammettendo di non stare bene. Di fronte ad una Gemma inconsolabile, interviene Tina Cipollari.

Tina Cipollari e Gemma Galgani vicine a Uomini e Donne

In lacrime, Gemma Galgani torna ad accomodarsi al suo posto. “Hai freddo?”, chiede Tina Cipollari. “Sì ho un po’ freddo”, risponde la dama che poi spiega di non aver bisogno di essere coperta, ma solo di un po’ di affetto lanciando una frecciatina a Maurizio che, per non illuderla, ha preferito non raggiungerla per consolarla. “L’ho detto che non sta bene. Ha la febbre“, annuncia la bionda opinionista mentre lascia lo studio per chiamare il dottore che, però, non arriva.

Tina, così, copre Gemma con un foulard senza riuscire a far tornare il sorriso a Gemma. “Vuoi uscire per parlare con Maurizio? Te lo chiedo solo per non monopolizzare la puntata”, dice Maria De Filippi. Maurizio, però, rifiuta e Gemma dice: “Grazie Maria, almeno un po’ di umanità”.

