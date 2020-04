Gemma Galgani “pronta agli incontri al buio”/ Uomini e Donne, Sperti: “c’è l’inganno”

Pubblicità

Gemma Galgani, da lunedì 20 aprile, insieme a Giovanna Abate, sarà la protagonista del nuovo format di Uomini e Donne in onda alle 14.45 su canale 5. La dama storica del trono over e la tronista conosceranno pretendenti al buio fidandosi dei messaggi che scriveranno. Niente esterni e niente incontri, ma Gemma è pronta a tuffarsi nella nuova avventura sperando di vivere le emozioni del passato quando il corteggiamento avveniva attraverso le lettere. “Ne so poco e niente quindi è proprio un incontro al buio. Ti porta a una conoscenza più profonda fatta di aspettative di curiosità. Come quando una volta arrivavano le lettere, mi riporta a quel momento, quando c’era interesse alla sorpresa”, ha raccontato Gemma ai microfoni di WittyTv.

GEMMA GALGANI PRONTA A CERCARE L’AMORE, GIANNI SPERTI LA METTE IN GUARDIA

Romantica e innamorata dell’amore, Gemma Galgani che, finora, nonostante i numerosi corteggiatori non è mai riuscita a trovare l’uomo dei suoi sogni, spera di essere più fortunata con il nuovo format di Uomini e Donne. Gianni Sperti, però, conoscendo la sua voglia d’innamorarsi e di credere nelle favole, la mette in guardia esortandola a non fidarsi troppo di ciò che le scriveranno e diranno i pretendenti ricordandole che potrebbero anche mostrare ciò che, in realtà, non sono. “Ci può essere anche l’inganno perchè siamo nascosti dietro una tastiera, possiamo scrivere quello che vogliamo”, ha spiegato Sperti che è pronto a commentare le nuove vicende sentimentali di Gemma e Giovanna aiutandole anche a non cadere in un’eventuale trappola. “Non è facile riuscire a capire la persona se non la vediamo negli atteggiamenti come si muove come si pone. Però, quando ricevo tanti messaggi, riesco a sentirmi catturato dalla persona per quello che scrive”, ha concluso Sperti ai microfoni di WittyTv.



