Gemma Galgani proposta hot Cuore di Poeta/ Uomini e Donne, Tina “mostra il reggiseno”

Gemma Galgani continua a stupire il pubblico di Uomini e Donne. Dopo un primo ballo sensuale sulle note de “Il ciclone”, Gemma torna a sfoggiare le sue doti ballerine esibendosi per Cuore di Poeta che, tra i tanti messaggi che le ha inviato, ha anche immaginato la prima cena e la prima notte d’amore insieme. La dama di Torino ha così voluto esaudire un desiderio del suo misterioso corteggiatore che, attraverso le sue parole, sta entrando sempre di più nel suo cuore. La dama, così, dopo essersi cambiata, si è presentata in casetta con un vestito nero, corto e un paio di stivali alti fino alla coscia. La dama, poi, ha compeltato l’outfit sfoggiando i capelli mossi e sciolti sulle spalle. Dopo aver danzato sulle note di Nove settimane e mezzo, si è stesa su un divano bianco lanciando un appello al suo corteggiatore: “c’è spazio per due“, dice la dama.

GEMMA GALGANI SI ESIBISCE PER CUORE DI POETA, TINA CIPOLLARI LA PROVOCA

Ad osservare attentamente il balletto sensuale di Gemma Galgani sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari. Se l’ex ballerino si è complimentato con la dama per la bellezza delle sue gambe, Tina non ha perso l’occasione per stuzzicare la Galgani esortandola a mostrare il reggiseno di pizzo come immaginava nei suoi messaggi Cuore di Poeta. Gemma, però, non ha raccolto la provocazione concentrandosi sui messaggi che sta ricevendo da tutti i suoi corteggiatori misteriosi tra i quali, Cuore di Poeta sembra occupare la posizione del preferito. La dama, infatti, ammette di essere molto interessato a lui e di immaginarlo come un signore piacente. Tina, invece, continua ad avere forti dubbi.



