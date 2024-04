Gemma Galgani prosegue la conoscenza con Pietro a Uomini e Donne? / La conferma nella nuova registrazione

Gemma Galgani prosegue il flirt con Pietro: cosa accadrà a Uomini e Donne

Oggi martedì 30 aprile andrà in onda su Canale Cinque una nuova puntata del dating show Uomini e Donne con protagonista Gemma Galgani. Ancora una volta vedremo la dama del trono over protagonista in puntata nel programma condotto da Maria De Filippi. E stando alle ultime anticipazioni Gemma Galgani avrebbe deciso di proseguire la conoscenza con Pietro. La Galgani avrebbe infatti ammesso di voler andare avanti nel rapporto con il nuovo cavaliere. Riuscirà a far breccia nel cuore di Gemma? Lo scopriremo sicuramente nel corso dei prossimi appuntamenti.

Di recente Gemma Galgani è stata protagonista di uno scontro a Uomini e Donne con Tina Cipollari, altra regina del dating show. Durante il confronto con Marco, afferma di non aver avuto alcun interesse per portare avanti la conoscenza. “Non c’è stata quell’empatia per portare avanti una frequentazione“, ha spiegato la dama di Torino. “La verità è che questo signore non ti è mai piaciuto perché a te non piacciono le persone serie. Hai trattenuto, in passato, persone che per te non nutrivano alcun interesse”, la replica Tina Cipollari. “Credo che Tina abbia ragione. Mi dispiace, ma non vedo alcun interesse da parte tua nei confronti delle persone che vengono per conoscerti. Tu, solitamente, sei molto propositiva e non lo sei stata”, il pensiero anche di Gianni Sperti.

Uomini e Donne puntata 30 aprile, le anticipazioni dating show

Non solo Gemma Galgani, nel corso della puntata di oggi martedì 30 aprile di Uomini e Donne c’è tanta carne al fuoco. Maria De Filippi darà spazio anche agli altri protagonisti del format. Assisteremo all’addio di Ida Platano, rimasta senza corteggiatori. Ida Platano, posta davanti alla segnalazione su Mario Cusitore, ha deciso di eliminarlo restando solo con Pierpaolo Siano che ha poi deciso di eliminarsi.

Ida, senza corteggiatori, ha dunque salutato tutti e lasciato lo studio di Uomini e Donne. Spazio anche a Daniele Paudice. Dopo aver scelto di eliminare Valery, sta portando avanti il percorso con Gaia e Marika, le due corteggiatrici per le quali nutre un forte interesse. Ne sceglierà una di loro? Questo e tanti altri avvenimenti, riguardanti anche Gemma Galgani andranno in scena nella puntata odierna di Uomini e Donne.

