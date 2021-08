Gemma Galgani si è rifatta il seno/ Nuovo intervento per la dama di Uomini e Donne!

Uomini e Donne sta per fare il suo ritorno in Tv per una nuova stagione che promette tante novità. Una di queste è stata anticipata da Riccardo Signoretti nel nuovo numero di NuovoTv e non poteva che riguardare lei: Gemma Galgani. La dama più celebre del programma si prepara a fare il suo ritorno in trasmissione non solo per raccontare la sua estate e i suoi possibili nuovi flirt, ma anche per mostrare il suo nuovo… décolleté!

Ebbene sì, stando a quanto riporta il noto settimanale, la Galgani avrebbe deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica, stavolta per rifarsi il seno! La dama pare abbia deciso di rompere gli indugi e effettuare il nuovo intervento e si prepara a settembre a mostrarsi al pubblico nella suo rinnovata forma fisica.

Gemma Galgani, nuovo décolleté a Uomini e Donne

Non è la prima volta che Gemma Galgani decide di sottoporsi alla chirurgia estetica. Come dimenticare quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne dopo il lifting al viso, lasciando tutti senza parole. In quell’occasione Tina Cipollari diede il via ai nuovi attacchi alla dama, accusandola di aver ceduto al bisturi dopo aver spesso anche accusato lei di farne ricorso.

Di certo il nuovo intervento scatenerà un bel po’ di discussioni in studio e pareri differenti da parte del parterre maschile e femminile. Non resta che attendere l’inizio della nuova edizione per scoprire le motivazioni che hanno portato Gemma a questa decisione e, soprattutto, per vederla nella sua nuova forma.

