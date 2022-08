Gemma Galgani sibillina: “Resta il sorriso”/ Rientro a Uomini e donne a rischio?

Uomini e donne, Gemma Galgani dice addio all’estate: che succede nella vita della dama?

Manca sempre meno al via all’attesa nuova stagione di Uomini e donne, che, stando alle ultime anticipazioni TV riprese dalla pagina social beninformata Uomini e donne classico e over, sarà trasmessa a partire dal prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5. E nell’attesa del preannunciato ritorno del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, con annesse conferme o bocciature del parterre dei protagonisti dell’ultima stagione, circola la voce secondo cui Gemma Galgani potrebbe essere in procinto di abbandonare il trono over, dal momento che da anni non riesce a trovare l’amore in TV e nell’ultima stagione di Uomini e donne lo spazio a lei dedicato si é palesato appiattito e ridotto in termini di tempi televisivi, a detta di molti telespettatori.

Gigi D'Alessio commosso sul palco/ "Benedice" la proposta di nozze dei fan e...

Tuttavia, l’ex fiamma storica di Giorgio Manetti é tornata ad attivarsi via social, seppur non pronunciandosi sul chiacchiericcio estivo che la vedrebbe prossima all’addio di Uomini e donne. La dama lo ha fatto pubblicando su Instagram un video che la immortala sorridente, mentre sfoggia un outfit casual e sembra salutare l’estate 2022 prima del previsto. “L’estate sta finendo, ma il sorriso resta” , scrive Gemma Galgani nella descrizione del nuovo video, il cui tappeto musicale é il brano L’estate sta finendo di Righeira.

Corinne Clery, i segreti della forma perfetta?/ "Non faccio ginnastica né dieta e..."

Gemma Galgani torna ad Uomini e donne?

Un post dalle vibes a tratti nostalgiche quello di fine agosto, quindi, nonostante la felicità mostrata all’apparenza da Gemma Galgani, la cui estate 2022 sarebbe ormai agli sgoccioli, indipendente dal fatto che la fine della bella stagione é prevista per il 23 settembre 2022, data che segnerà l’equinozio di autunno 2022.

Che Gemma si sia, così, pronunciata sibillinamente serena sulla preannunciata fine di un amore estivo? Che la dama voglia nasconderci un amore top secret? Non si esclude un ritorno TV della dama a Uomini e donne per l’attesa stagione post-estate 2022, dove Gemma Galgani -sempre ammesso che sia single- potrebbe tornare ad attivarsi alla ricerca dell’amore, oltre il peso delle critiche dei detrattori. Come da regolamento Uomini e donne accoglie dame e cavalieri single alla ricerca del grande amore, ma per il momento la Galgani resta misteriosa sul suo privato, non confermandosi un cuore solitario, quindi potrebbe non esserci un rientro al format di Maria De Filippi per lei.

Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme? / Spunta l'ingaggio a Ciao Darwin 9

Tra i suoi detrattori, spicca da anni l’opinionista di Uomini e donne e acerr.ma nemica della torinese, Tina Cipollari, la quale contesta da anni la presenza di Gemma nel parterre del trono over del dating-show tacciando la dama in particolare di essere interessata alla visibilità mediatica e non a trovare il compagno della sua vita.

Chissà, quindi, se Gemma farà rientro a Uomini e donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA