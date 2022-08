Gemma Galgani torna a Uomini e Donne e annuncia: “Voglio sposarmi”/ Beccata in Portogallo da sola per…

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne: “Vorrei sposarmi!”

Gemma Galgani si prepara a fare il suo ritorno a Uomini e Donne. La storica dama del Trovo Over sarà nel cast anche in questa nuova edizione, ancora desiderosa e determinata a trovare il grande amore. L’estate dunque non è stata proficua in quanto a sentimenti per Gemma, che continua ad essere single. Quest’anno però è più determinata che mai e, come fa sapere il settimanale NuovoTv, ha un solo e grande obiettivo: sposarsi!

Pare inoltre che la dama abbia deciso di trascorrere una parte delle sue vacanze fuori dall’Italia. Ecco quanto svela il settimanale: “La storica dama di Uomini e Donne è stata beccata in Portogallo da un fan. Inconsolabile single del programma di Canale 5, Gemma si riposa prima di rimettersi a caccia – ‘sport’ che pratica da 12 anni in tv – del principe azzurro nello studio di Maria De Filippi”.

Gemma Galgani, nuovi ritocchini per la dama?

Gemma Galgani è dunque ancora single e alla ricerca dell’amore. Il ritorno a Uomini e Donne è quindi confermato. Ad attenderla, pronta a nuova critiche, ci sarà ovviamente Tina Cipollari, pronta a punzecchiarla qualora abbia deciso di cedere nuovamente al fascino del bisturi come, d’altronde, già fatto in passato.

Ricordiamo infatti che Gemma negli ultimi anni ha rifatto il décolleté, i denti e anche un lifting: “Il mio motto è ‘Non mollare mai’. – ha detto la dama – Bella non lo sono mai stata e lo so, ma prima avevo paura di cambiare la mia identità col bisturi. Non volevo le classiche labbra a canotto, né perdere le mie espressioni facciali”, ha infine raccontato.

