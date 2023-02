Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Anche un due di picche: Claudio chiude con lei

Gemma Galgani, tutto finito con Claudio?

Gemma Galgani senza pace? La dama del trono over di Uomini e donne continua a cercare l’amore tra i cavalieri del parterre, ma per il momento, pare non esserci riuscita. Dopo le prime conoscenze e la decisione di chiudere, Gemma ha cominciato a frequentare Claudio, un nuovo cavaliere del parterre che ha conquistato anche le attenzioni di Tina Cipollari. La bionda opinionista ha manifestato l’interesse per Claudio dicendosi pronta ad uscire con lui essendo single e ha così scatenato la reazione di Maria De Filippi che si è chiesta se il suo sia un vero interesse.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Due di picche da Alessandro: poi spunta Claudio

Claudio, tuttavia, si sta dedicando alla conoscenze di altre donne tra cui anche Gemma Galgani. Nella scorsa puntata del dating show di canale 5, la dama del trono over aveva ammesso di voler portare avanti la conoscenza, ma nell’appuntamento odierno, dovrebbe esserci un colpo di scena.

Gemma Galgani e Claudio: tutto finito

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma e Claudio saranno protagonisti di un nuovo confronto al centro dello studio. Claudio, dopo aver conosciuto Gemma, annuncerà di aver deciso di chiudere definitivamente la frequentazione.

Gemma Galgani di Uomini e Donna voleva diventare suora/ "Stavo per prendere i voti, ho rinunciato perché…"

Una scelta che lascerà l’amaro in bocca a Gemma che, nella scorsa puntata, aveva espresso amarezza anche per l’intromissione di Tina Cipollari. Ci sarà un nuovo scontro tra la dama del trono over a la bionda opinionista?

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, due di picche da Alessandro?/ "Non riesco ad andare oltre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA