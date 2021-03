Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Cataldo “spaventa” la dama con le sue attenzioni…

Nella puntata di Uomini e donne di ieri, Gemma Galgani ha conosciuto Cataldo, un signore pugliese che ha chiamato la redazione per poterla conoscere e frequentare. La dama di Torino è rimasta piacevolmente colpita dal cavaliere che è così rimasto in trasmissione. Gemma ha anche messo le mani avanti chiedendo al cavaliere di non farsi spaventare dai commenti di Tina Cipollari ricevendo una risposta positiva da Cataldo. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Gemma potrebbe tornare al centro dello studio per raccontare il primo appuntamento con il cavaliere. L’entusiasmo della Galgani per il suo nuovo corteggiatore è venuto meno dopo averlo invitato a cena a casa sua. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, alcune attenzioni di Cataldo avrebbero infastidito la Galgani.

LE ATTENZIONI DI CATALDO SPACCANO IL PARTERRE DI UOMINI E DONNE

Per trascorrere una serata piacevole di conoscenza, Gemma Galgani ha invitato a cena a casa il cavaliere Cataldo. La serata, però, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, non sarebbe piaciuta alla Gemma che, in studio, si lamenterà di alcune attenzioni “di troppo” che le avrebbe riservato Cataldo. La dama non avrebbe gradito il gesto di appoggiare la testa sulle sue gambe e soprattutto la richiesta di restare a dormire sul divano con lei. Le lamentele di Gemma spaccheranno l’opinione pubblica e scateneranno le critiche di Gianni Sperti. Secondo l’opinionista, Gemma non si sarebbe lamentata di tale attenzioni se Cataldo le fosse piaciuto realmente. Maria De Filippi chiederà così a Gemma se continuerà a vederlo, ma la dama non nasconderà di avere dei dubbi. Insieme a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Gemma sarà la protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi?



