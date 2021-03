Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Incontro con Cataldo? Dopo le delusioni…

Gemma Galgani sarà la protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Dopo lo scontro tra Armando Incarnato e la nuova tronista Samantha Curcio, oggi, dovrebbe cominciare una nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Tuttavia, non si sa cosa sarà davvero trasmesso da canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, i protagonisti della puntata potrebbero essere Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua con la loro scelta, ma al centro dell’appuntamento di oggi con il programma dell’amore potrebbe esserci anche Gemma Galgani. La dama che ha vissuto diverse delusioni nell’ultimo periodo, in primis per la scelta di Maurizio Guerci di chiudere la loro frequentazione, non ha perso la speranza di trovare nuovamente l’amore. La dama, così, continuerà a conoscere nuovi cavalieri tra cui, come svelano le antcipazioni del Vicolo delle News, spunta anche il signor Cataldo.

Gemma Galgani e la serata con Cataldo

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. oltre a discutere con Tina Cipollari, la dama di Torino continua a cercare il suo principe che spera di trovare nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, dopo aver chiuso con Maurizio Guerci, con Maurizio Giaroni e con il poeta Maurizio, Gemma è pronta a conoscere nuovi cavalieri tra i quali anche il signor Cataldo con cui, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, trascorrerà una serata a casa sua. Serata che, tuttavia, non le piacerà come racconterà al centro dello studio del programma di Maria De Filippi svelando di aver ricevuto dal cavaliere delle attenzioni che non le sono piaciute.



