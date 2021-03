Scelta Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ “Siamo innamorati…”

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Non si sa ancora quale puntata sarà trasmessa, ma sui social sale l’attesa per la scelta di Roberta e Riccardo. Il momento della cama e del cavaliere potrebbe essere finalmente arrivato. La coppia ha lasciato definitivamente la trasmissione lo scorso 24 febbraio, durante l’ultima registrazione. La scelta di Roberta e Riccardo potrebbe essere così al centro dello studio della puntata di oggi di Uomini e Donne nel corso della quale daranno vita ad una scelta molto emozionante. La dama e il cavaliere, dopo l’addio alla trasmissione, non hanno ancora commentato la scelta sui social, ma sicuramente lo faranno dopo la messa in onda della puntata.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, l’amore nato a Uomini e Donne

Prima di lasciare Uomini e Donne insieme a Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri, a Uomini e Donne Magazine, ha parlato dei sentimenti per la dama. “Quello che provo per lei è completamente diverso da quello che provavo due anni fa. Ci tengo tanto a lei, davvero tanto. Se Roberta un domani sarà la donna della mia vita, se quel qualcosa in più nei suoi confronti dovesse scattare, avrà tutte le attenzioni del mondo; non saranno mai, però, le stesse attenzioni che ho dato in passato. Roberta è un’altra persona, merita attenzioni diverse perché la nostra storia, qualora sbocciasse, non sarà mai una fotocopia di quella che è stata”, ha spiegato Riccardo al magazine ufficiale di Uomini e Donne.



