Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Chiude con Antonio: “Ti vedo come un amico e…”

Gemma Galgani e la conoscenza con Antonio

Gemma Galgani, rimasta in panchina nelle ultime puntate di Uomini e Donne, nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 21 dicembre, torna al centro dello studio per confrontarsi con Antonio, il cavaliere siciliano 50enne giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Dopo qualche uscita, tuttavia, Gemma ha deciso di chiudere subito la frequentazione e, al centro dello studio, durante un confronto con lo stesso Antonio, Gemma svela il motivo.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 11 dicembre 2023/ Novità in arrivo per Ida Platano e Gemma Galgani

Pur avendo apprezzato Antonio sin dal primo incontro, conoscendolo e frequentandolo, Gemma ha capito di non provare per lui quel trasporto necessario per portare avanti un rapporto. Vedendo in Antonio solo un amico, Gemma ha così deciso di mettere immediatamente un punto al rapporto.

L’interesse di Gemma Galgani per un altro cavaliere del trono over

Gemma Galgani ha ammesso di avere un interesse per Vincenzo con cui è già uscita a cena. La dama del trono over, tuttavia, al centro dello studio, spiega di non aver gradito l’atteggiamento del cavaliere che le ha chiesto di non raccontare alla redazione della cena. Il cavaliere, tuttavia, non essendo presente in studio a causa di un colpo della strega, non può replicare alle parole di Gemma.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Esterna con il 50enne Antonio: Gianni e Maria sbottano

Maria De Filippi e la redazione, così, per chiarire immediatamente la situazione, decidono di fare un collegamento video durante il quale nasce una discussione tra il cavaliere e la dama al termine della quale si chiude la frequentazione tra Vincenzo e Gemma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA