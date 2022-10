Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Roberto? In studio…

Gemma Galgani, nuova conoscenza dopo l’addio a Santino

Gemma Galgani volta pagina dopo l’addio a Santino. Quest’ultimo era arrivato nello studio di Uomini e Donne per conoscere e corteggiare Gemma la quale, tuttavia, dopo essere uscita con lui, nonostante sia stata piacevolmente colpita dalla sua personalità, non ha nascosto di avere dubbi sul vero motivo per cui Santino ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi. Gemma, infatti, si è resa conto del reale interesse di Santino per la popolarità.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 ottobre: nuove conoscenze per Gemma e Ida Platano?

Opinione condivisa anche da Tina Cipollari che, però, non ha risparmiato critiche alla dama di Torino per l’atteggiamento che ha con gli uomini. “Santino non sei l’unico a venire qui con questo scopo. Lei poi la solita baccalà che già parlava di un grande amore. Ma se vedi che non è, taglia!”, le parole di Tina in seguito alle quali Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON SANTINO A UOMINI E DONNE/ "Frequenta le 28enni..."

Gemma Galgani ricomincia con Roberto a Uomini e Donne

Santino è già un lontano ricordo per Gemma Galgani che, secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni ha cominciato una conoscenza con Roberto, un nuovo signore del parterre a cui è molto interessata. Gemma, infatti, non nasconde il proprio interesse per Roberto: ci sarà stato un colpo di fulmine?

Per scoprire i dettagli di questa nuova conoscenza non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata anche per scoprire la reazione di Tina Cipollari di fronte alla nuova frequentazione della dama di Torino.

Gemma Galgani, lite con Isabella Ricci a Uomini e Donne/ "I siti di incontri..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA