Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Con Silvio baci passionali”: Gianni non è convinto

Gemma Galgani e Silvio: nuova coppia a Uomini e Donne?

Nuova conoscenza per Gemma Galgani che, dopo aver incontrato Silvio per la prima volta nella scorsa puntata di Uomini e donne, ha deciso di buttarsi nella nuova frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 23 febbraio, Maria De Filippi apre proprio con Gemma Galgani che, al centro dello studio, conferma l’intenzione di andare avanti nella frequentazione. La conduttrice manda in onda alcuni filmati in cui Silvio sfoggia la propria intraprendenza sia in un momento ballerino sia durante un aperitivo.

Gemma, poi, racconta di essere uscita con Silvio appena giunta a Roma. La Galgani racconta di essere stata bene con Silvio parlando di un massaggio ai piedi, ma anche di alcuni baci passionali.

Gianni Sperti scettico su Gemma e Silvio

Silvio arriva in studio confermando l’intenzione di portare avanti la frequentazione con Gemma ribadendo di volere accanto una donna con cui costruire qualcosa e trascorrere il proprio tempo. Parlando, poi, della differenza d’età, Silvio confessa di essere stato sposato con una donna che era più grande di lui e di aver frequentato sia donne più grandi che più giovani puntualizzando di non vedere nell’età un ostacolo.

La Galgani conferma di voler continuare a conoscere Silvio, ma Gianni Sperti non appare convinto dell’interesse della dama di Torino. “Non ti vedo felice ed entusiasta come le altre volte e invece dovresti esserlo perchè c’è un uomo che è davvero interessato a te”, dice l’opinione. “Non le piace“, sentenzia Tina, ma Gemma non cambia idea e balla con Silvio portando avanti la conoscenza.

