Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Elio, Tina: “Mostra il decolletè”

Gemma Galgani e la conoscenza con Elio a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare i dettagli della sua conoscenza con Elio, un nuovo cavaliere del parterre del trono over a cui ha lasciato il numero di telefono. Gemma racconta di essere andata a cena con Elio e di aver trascorso dei momenti piacevoli e di aver avuto l’impressione di piacere al cavaliere. Gemma, infatti, parla di carezze e di piccole attenzioni che le hanno fatto credere nell’inizio di una frequentazione. Il giorno successivo, però, Elio ha chiamato Gemma mettendo in chiaro la situazione.

Elio, infatti, al centro dello studio, ribadisce di voler avere con Gemma solo un’amicizia a causa della differenza d’età. Elio, infatti, racconta di essere in cerca di una donna più giovane e che pur trovando Gemma piacevole, preferisce avere con lei solo un’amicizia. Di fronte a tali parole, Aurora difende la Galgani spiegando che, conoscendo già l’età di Gemma, Elio non avrebbe dovuto accettare il numero di telefono.

Il consiglio di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Gianni Sperti, dopo aver ascoltato il racconto di Gemma Galgani ed Elio, consiglia alla dama del trono over di voltare pagina. “E’ un’annata sfortunata”, commenta l’opinionista. Tina Cipollari, invece, decide di dare qualche consiglio pratico alla dama di Torino che non riesce a trovare il grande amore.

“Ci sono stati dei baci a stampo e quando ci siamo salutati c’erano tutti i presupposti per continuare”, commenta in studio Gemma. “Gemma posso darti un consiglio?”, chiede Tina ricevendo il consenso della Galgani. “Apri questa giacca. Metti in mostra Camilla e Carlotta. Hai sofferto, hai trascorso un mese fasciata per farci cosa? Sei sempre coperta“, aggiunge la bionda opinionista, ma la Galgani decide di non accettare il consiglio.

