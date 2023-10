Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Esterna con Bruno, Tina poi chiede un bacio e in studio…

Gemma Galgani e la conoscenza con Bruno

Dopo l’addio a Maurizio, Gemma Galgani continua a conoscere Bruno. Il cavaliere si era presentato in trasmissione esclusivamente per conoscerla nella puntata dell’addio definitivo a Maurizio. Dopo essersi visti per pochi minuti la sera stessa della puntata e aver rinviato il vero appuntamento a causa della stanchezza di Bruno, i due si sono visti a colazione. Una colazione organizzata dalla redazione durante la quale il cavaliere e la dama rompono il ghiaccio cominciando a conoscersi. “In questo momento ho bisogno di serenità, di romanticismo. Raccontami di te”, esordisce Gemma.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano?/ Segnalazione choc: "Messaggi con un'altra per…"

“Ho una cascina in campagna con tanti animali”, dice il cavaliere nella puntata di Uomini e Donne del 31 ottobre. “Non è che hai dei blocchi pure te?”, chiede la dama. “Assolutamente no, non ho blocchi”, replica Bruno che ribadisce di aver sempre avuto storie con donne più grandi.

MANUELA CARRIERO ABBANDONA UOMINI E DONNE/ Due di picche da Carlo e Michele: lei prova...

Gemma Galgani e Bruno: primi appuntamenti a Uomini e Donne

“Gemma non voglio illuderti, ma sento che Bruno è l’uomo giusto perché lui ha detto che l’età non è un problema e che sin da piccolo ha sempre avuto un interesse per le donne più grandi”, commenta Tina Cipollari dopo aver visto l’esterna tra Bruno e Gemma. “Ma tu, adesso, daresti un bacio a Gemma?”, chiede ancora Tina che, di fronte alla risposta affermativa del cavaliere, chiede alla regia una musica romantica per il bacio.

“Bruno non mi deludere”, dice ancora Tina mentre parte la musica e i due si avvicinano. Gemma e Bruno ballano e chiacchierano, ma Tina non è soddisfatta. “Non parlate, dovete stare più vicini” dice ancora Tina. I due, così, si scambiano un bacio a stampo che, però, non accontenta Tina. “Questo non è un bacio. Gemma, se tu lo distrai con tutte le chiacchiere…”. “Ma lui è in difficoltà, non vuole fare le cose a comando”, spiega la Galgani. “Ma avvicinati, fagli sentire le protesi”, insiste la Cipollari. “Tina è lui che non vuole ora”, commenta Maria De Filippi.

Uomini e donne, Barbara De Santi bacia Maurizio/ Esplode la bagarre con Elena e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA