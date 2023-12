Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Esterna con il 50enne Antonio: Gianni e Maria sbottano

Gemma Galgani, esterna con il 50enne Antonio

Gemma Galgani porta avanti la conoscenza con Antonio, il cavaliere 50enne giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Durante l’appuntamento, Gemma mostra tanto entusiasmo e, in studio, Tina Cipollari le chiede se sia pronta a trasferirsi. “Ho la valigia pronta”, afferma un’entusiasta Gemma. Diversamente è andata con Giovanni, un altro cavaliere che era sceso per lei nella scorsa puntata. Giovanni ha deciso di non corteggiare più Gemma perché non ha visto in lei un interesse nei suoi confronti. Gemma, però, spiega che non è esattamente così pur ribadendo di non essere interessata. Di fronte al battibecco tra Gemma e Giovanni, Gianni sbotta.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Balla con Silvio durante la sfilata, Tina le alza il vestito...

“Perché dobbiamo continuare a sentire questi discorsi inutili dal momento che sia Gemma che Giovanni non vogliono andare avanti? Siamo qui per altro ed è come se io cominciassi a parlare di ciò che ho mangiato”, sbotta Gianni. “Ha ragione Gemma invece. E’ giusto che lei spieghi perché non va avanti con Giovanni”, interviene Tina.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

La reazione di Maria De Filippi

Ad essere d’accordo con Gianni è Maria De Filippi che, di fronte ad una Gemma arrabbiata e delusa per le parole di Sperti, non solo ammette di essere d’accordo con l’opinionista, ma spiega anche il motivo. “A volte i discorsi al centro studio sembrano fatti per motivi diversi da quelli per cui stiamo qui. E’ vero, la penso anch’io come Gianni” – interviene Maria. “Ieri sono intervenuta perché si doveva parlare di Silvio e Sabrina, ma Sabrina non ha parlato e avete parlato tu e Gabriella. Tu dopo un anno quando mi sembra che Silvio fosse stato dimenticato quindi penso che Gianni di sentirsi dire perché non hai ballato con lui quando non ti interessa ha ragione”, aggiunge ancora la conduttrice.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

“E’ come se andassi a Superquark, Alberto Angela illustra i monumenti e io parlassi di Uomini e Donne. Dopo un po’ mi dice forse sei fuori luogo”, dice ancora la conduttrice. “Gemma non devi rimanerci male. Mettetevi nei panni di chi sta seduta qui tre ore. Spesso quando sento parlare di cose che non hanno nulla a che fare con il programmo, preferisco stare zitta“, conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA