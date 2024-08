Gemma Galgani e Pietro Del Pozzo protagonisti della prima registrazione di Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne parte ufficialmente oggi, mercoledì 28 agosto, con la prima registrazione che vedrà il ritorno in studio di diversi protagonisti della scorsa edizione. Tra questi, come ha confermato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, ci sarà anche Gemma Galgani che ha trascorso l’estate sia in compagnia dell’amica Ida Platano che dei suoi affetti. Gemma, tuttavia, ha continuato ad avere contatti anche con Pietro Del Pozzo, il cavaliere che ha conosciuto al termine della scorsa stagione e con cui, pare, la frequentazione sarebbe andata avanti anche durante la pausa estiva del programma di Maria De Filippi.

“Io e Gemma ci stiamo sentendo costantemente e io andrò al più presto a Torino. Non sono riuscito fino ad adesso per il lavoro e altre vicissitudini. Poi magari inviterò lei un paio di volte qui a Sestri e nei dintorni. Ci messaggiamo e stiamo mantenendo i rapporti vivi”, ha svelato il cavaliere al magazine ufficiale di Uomini e Donne dando il via ad una serie di supposizione sul futuro della dama.

Gemma Galgani dice addio a Pietro Del Pozzo?

Nello studio di Uomini e Donne, stando a quello che svela Lorenzo Pugnaloni, nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne, potrebbe andare in scena un confronto tra Gemma e Pietro nel corso del quale i due, oltre a raccontare come hanno trascorso l’estate, potrebbero chiarire la natura del loro rapporto e decidere il futuro.

Gemma, in particolare, protagonista indiscussa del programma sin dalla prima stagione, sarà disposta a rinunciare alla trasmissione per vivere la storia con Pietro? Sul web, sono già partite varie ipotesi: da una parte c’è chi si augura che la storia tra i due stia andando bene e che Gemma abbia trovato l’uomo giusto che attende da anni e, dall’altra, c’è chi spera di vederla ancora in studio, pronta per nuove conoscenze e discussioni varie con Tina Cipollari e le altre dame.

