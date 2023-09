GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Maurizio: “Non sto giocando”. Gianni: “Sei un paracu*o”

Gemma Galgani e Maurizio: Tina Cipollari e Gianni Sperti mettono in guardia la dama

Gemma Galgani e Maurizio si confrontano nella puntata di Uomini e Donne del 22 settembre. La dama e il cavaliere del trono over non sono riusciti a vedersi a causa degli impegni lavorativi di lui e Gemma non nasconde la propria delusione ammettendo che avrebbe voluto anche sentirlo di più per poter portare avanti la conoscenza. “Io non voglio creare equivoci. Non sto giocando con Gemma. Mi incuriosisce anche se in questo momento non andrei oltre“, spiega la dama.

Tina Cipollari non crede affatto all’interesse di Maurizio per Gemma così come molte altre dame del parterre. “Tu sei un paracu*o” – sbotta Gianni Sperti. “Dici le cose a Gemma spiegandole di essere incuriosito ma di non andare oltre. Mantieni la porta aperta perché hai di fronte una donna come Gemma che, in alcuni momenti, sembra una tredicenne“, aggiunge ancora l’opinionista. Tina esorta Gemma a chiudere la conoscenza con Maurizio, ma la dama continua ad avere speranze di poter portare avanti la frequentazione (aggiornamento di Stella Dibeedetto).

Gemma Galgani e Maurizio: la frequentazione continua?

Presente nel parterre del trono over sin dalla prima puntata della prima stagione di Uomini e donne, Gemma Galgani continua a regalare grandi colpi di scena con le sue conoscenze. La dama di Torino è tornata ufficialmente nel parterre femminile della trasmissione per trovare l’amore. Dopo un primo appuntamento con Antonino con cui, però, ha chiuso subito la conoscenza, Gemma è uscita con Maurizio, un nuovo cavaliere del parterre maschile. Un primo appuntamento tra Gemma e Maurizio che ha messo subito in luce un discreto feeling tra i due.

Gemma, in particolare, non ha nascosto il proprio interesse e la voglia di portare avanti la conoscenza. Un desiderio ricambiato anche da Maurizio che ha deciso di uscire ancora con la Galgani con cui ha avuto un successivo appuntamento. Cambierà qualcosa nella nuova puntata di Uomini e Donne?

Le parole di Maurizio e il messaggio di Ida Platano per Gemma Galgani

Durante l’ultimo confronto che ha avuto nello studio di Uomini e Donne con Gemma Galgani, Maurizio ha ammesso di essere ancora curioso di conoscere Gemma e di non voler, per il momento, etichettare il loro rapporto. “Ho avuto la fortuna di andare oltre le etichette della Gemma mangia uomini o assettata di sesso. Ma in questo momento non la bacerei”, le parole di Maurizio che non sono piaciute nè a Ida Platano nè a Tina Cipollari.

Sia la bionda opinionista che l’ex dama, ospite in studio insieme al fidanzato Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio nel parterre del trono over, non credono affatto all’interesse di Maurio per Gemma esortando quest’ultima a stare attenta. Cosa farà la Galgani? Seguirà i consigli di Ida e Tina?











