Gemma Galgani, Uomini e Donne/ La dama chiude con Maurizio? Lui esce con Elena ma…

Gemma Galgani e Maurizio: la conoscenza continua?

Come procede la conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio? La frequentazione tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne va avanti da circa un mese. Entrambi hanno più volte sottolineato di stare bene insieme, ma se Gemma non nasconde la voglia di avere anche un contatto fisico non essendoci stato ancora un bacio, Maurizio ha più volte ribadito di non sentirsi ancora pronto. Una dichiarazione che ha fatto torcere il naso non solo a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche a diverse dame e cavalieri del parterre che hanno provato ad aprire gli occhi a Gemma.

La Galgani, però, non ha chiuso la frequentazione difendendo il cavaliere e parlando di abbracci importanti che le hanno trasmesso comunque tante emozioni. Di fronte, però, alla scelta di Maurizio di uscire con Elena, non ha nascosto la delusione.

Maurizio tra Gemma ed Elena

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, seduto di fronte ad Elena e Gemma Galgani, Maurizio ribadisce la volontà di continuare a conoscere entrambe le dame. Dopo aver trascorso tante serate e diversi weekend con Gemma, Maurizio ha scelto di uscire, per una sera, con Elena che sembra intenzionata a conoscerlo bene. Durante l’appuntamento, tra Maurizio ed Elena non è successo nulla di importante.

I due hanno chiacchierato, hanno provato a conoscersi raccontandosi aneddoti di vita ma senza avere un contatto fisico importante. Al centro dello studio, Maurizio ribadisce la volontà di portare avanti la frequentazione sia con Gemma che con Elena che, per il momento, sembrerebbero essere d’accordo con lui.

