Uomini e donne: anticipazioni puntata 9 ottobre 2023/ Maurizio è uscito con Elena e Gemma…

Uomini e donne, cosa è successo nella puntata precedente

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, ci sono stati diversi litigi e colpi di scena. Per quanto riguarda il Trono over, Silvio e Donatella sono stati protagonisti di un’accesa discussione al centro studio. La dama, infatti, è rimasta amareggiata dall’atteggiamento del cavaliere che non sembra voler convivere. A questo punto, interviene Maria De Filippi che li invita a chiarire dietro le quinte.

Sul versante Trono classico, invece, Brando si trova in una situazione alquanto delicato. In esterna, trasportato dal momento, ha baciato Beatriz. In studio, ovviamente, molte delle sue corteggiatrici non hanno gradito l’avvicinamento alla corteggiatrice. In particolare, a risentirne di più Raffaella che ha avuto un’accesa discussione con Beatriz per poi decidere di uscire dallo studio.

Uomini e donne, puntata 9 ottobre 2023: le anticipazioni TV e streaming

Il dating show torna anche oggi, 9 ottobre, alle 14:45 su Canale 5, con un’altra ricca puntata. Le anticipazioni su questo nuovo appuntamento sono riportate da TvBlog. Si rivela scoppiettante l’aria in studio che vedrà al centro dell’interesse Gemma e Brando.

Il cavaliere che sta frequentando la dama torinese, Maurizio, parlerà della prima uscita con Elena rivela di Galgani. Questo creerà tensioni in studio? D’altronde, Gemma vorrebbe l’esclusiva ma… Per quanto riguarda il Trono classico, il protagonista sarà ancora una volta Brando che dovrà cercare di convincere Raffaella a rientrare in studio. La corteggiatrice era, infatti, uscita a causa di una lite con Beatriz in seguito al bacio dato al tronista. Riuscirà a convincerla a rimanere? Non rimane che attendere la puntata per scoprirne tutti i dettagli, nel frattempo una soffiata sulla prossima registrazione svela un colpo di scena clamoroso che riguarda Manuela Carriero.

