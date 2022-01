Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Stefano dopo il ritorno di Leonardo?

Nuovo appuntamento oggi con Uomini e Donne e i suoi protagonisti. Nella puntata del 18 gennaio 2022 Maria De Filippi potrebbe tornare a parlare di Gemma Galgani di cui si è già ampiamente parlato ieri. La dama ha infatti ricevuto una sorpresa che l’ha scombussolata: in studio ha fatto il suo ritorno Leonardo. Proprio il cavaliere che lei aveva smascherato e contribuito a cacciare dallo studio di Canale 5, ha deciso di riprovarci, partendo col chiederle scusa.

“Vorrei incontrarti a cena e avere la possibilità di parlarti”, ha chiesto il cavaliere, scatenando però le perplessità di Gemma: “Non riesco a superare quello che c’è stato a livello di umiliazione per ciò che è stato detto. Si tratta di cose pesanti per una donna… Non so se riesco a recuperare la fiducia in te”, ha aggiunto.

Gemma Galgani è uscita di nuovo con Stefano?

Gemma Galgani ha manifestato molti dubbi sulla possibilità di dare una seconda possibilità a Leonardo. Il cavaliere vorrebbe una seconda possibilità, una cena “Dopodichè se tu decidi che non va bene non hai perso niente. Io voglio fare uno sforzo per cambiare.”, ha ammesso l’uomo in studio. Le cose, però, dipendono anche da quanto accaduto tra Gemma e Stefano. Nella puntata di ieri, Maria De Filippi ha fatto intendere che ci fossero novità nel rapporto tra la dama e il cavaliere dopo la partenza non delle migliori della scorsa settimana. Cosa sarà accaduto tra i due? Un nuovo incontro li avrà avvicinati o il ritorno di Leonardo scatenerà la lite tra i due?

