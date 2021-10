GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina, Isabella e Pierluigi: “Asfaltata”

Non solo contro Tina Cipollari e Isabella Ricci. Gemma litiga anche con Pierluigi, il cavaliere con cui sembrava potesse nascere una storia. Prima un messaggio e poi una cena ha distrutto il rapporto tra i due. “Ti rendi conto che hai alzato la voce in pubblico con una donna?”, chiede la dama di Torino. Pierluigi prova a spiegare le proprie ragioni, ma non riuscendo a parlare come vorrebbe, si alza furioso: “Prenditi un manichino“, dice il cavaliere. Tina Cipollari, dopo aver inveito contro Gemma e aver assistito al durissimo confronto con Pierluigi, rivolgendosi ancora a Gemma dice: “Anche oggi sei stata asfaltata” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani contro tutti

Gemma Galgani continua a conoscere Pierluigi, un nuovo cavaliere del parterre del trono over con cui ha avuto un primo appuntamento che ha soddisfatto entrambi. “Pierluigi mi fa sorridere, è divertente. Io sono ottimista perchè ho visto uno sguardo sincero e genuino”, spiega Gemma nel suo sfogo dietro le quinte. “Tina non è riuscita a condizionarlo. Ha risposto in modo appropriato alle sciocchezze che tira fuori Tina. Con lui sto bene e non ci rinuncio“, aggiunge ancora la dama di Torino che è uscita anche a cena con Pierluigi.

Tutto sembrava andare a gonfie vele tra Gemma e Pierluigi, ma dopo una settimana tutto cambia. Maria De Filippi, nella puntata odierna di Uomini e Donne, racconta che Gemma aveva chiesto a Pierluigi di vedersi a Roma prima della registrazione. La Galgani, però, riceve un messaggio che non era indirizzato a lei con cui Pierluigi esprimere la sua non voglia di vederla. Gemma chiede spiegazioni e Pierluigi spiega che quel messaggio era indirizzato alla figlia e tutto si sistema. Ma durante la cena successiva cambia ancora tutto.

Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari

L’ingresso in studio di Gemma Galgani scatena la lite con Tina Cipollari. “Tu sei una grande bugiarda”, sbotta la bionda opinionista. “Io critico e sparlo come pare a me. Sei la vergogna di questo studio. Stai zitta”, aggiunge Tina che chiede a Maria De Filippi di trasmettere il video della scorsa stagione in cui parlava del bacio con Biagio, negato poi nel corso dell’attuale stagione.

Dopo aver ascoltato e visto tutto, Gemma commenta così: “Chiedo venia perchè quel bacio ha messo fine alla nostra relazione perchè non mi era piaciuto. Il dopo, però, non c’è stato. Non ricordavo quel bacio“, dice la dama di Torino. Contro Gemma si scaglia anche Isabella Ricci: “Sei un pessimo esempio per le donne. Siccome il bacio si dà in due, tu e Biagio vi siete messi d’accordo con l’obiettivo di screditare la mia immagine“, conclude Isabella mentre Ida Platano difende Gemma.



