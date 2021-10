Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina per Maurizio: “Vai a fare merenda”

Siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani all’interno della puntata di Uomini e Donne in onda oggi mercoledì 13 ottobre. Maria De Filippi apre la puntata invitando Gemma ad accomodarsi al centro dello studio per conoscere un suo pretendente. “Ma davvero?“, chiede la dama di Torino non nascondendo lo stupore. “Perchè ti meravigli? Non è la prima volta ed è anche giovane, ha 54 anni”, spiega Maria De Filippi. Tina, incuriosita, lascia lo studio per raggiungere le quinte ed impedire al signore di entrare in studio.

“Già è difficile, poi ci mette anche lei. Vai a fare merenda”, sbotta la Galgani “E’ stato un inizio particolare”, esordisce il cavaliere dopo aver raggiunto il centro dello studio. “Mi chiamo Maurizio e vengo da Trani. Oggi sono qui e il primo impatto è stato con Tina, ma non è un problema. Ha dato dei giudizi che sono da rispettare ed ognuno è libero di fare ciò che desidera”, aggiunge il cavaliere.

Gemma Galgani conosce Maurizio, Tina Cipollari stuzzica

Dopo aver ascoltato la presentazione di Maurizio, “Cosa ti piace di Gemma?”, chiede Tina Cipollari stuzzicando il cavaliere che poi svela la vera età. “Mi piace l’entusiasmo e il modo di fare. Mi rispecchio in Gemma. Ovviamente abbiamo due età diverse, ma questo non pesa“, risponde il cavaliere.

“Più sei giovane meglio è per lei”, puntualizza Tina Cipollari. “Gemma che dici?”, chiede Maria De Filippi. “Ti ringrazio che tu sia venuto per me. Se vuoi restare possiamo conoscerci. Ho lasciato il numero di telefono a Massimo e volevo metterlo al corrente“, puntualizza la dama. “Che felicità negli occhi di quest’uomo”, commenta Tina.

