Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Niente bacio da Maurizio che esce con Elena

Gemma Galgani: niente bacio da Maurizio

Non c’è pace per Gemma Galgani che, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, si ritrova a dover accettare la scelta di Maurizio, il cavaliere più giovane di lei che sta conoscendo e con il quale non è ancora arrivato il fatidico bacio che aspetta. Tra i due ci sono stati solo dei baci a stampo, ma Gemma ha espresso grande entusiasmo per le emozioni che comunque sta provando trascorrendo diverso tempo con lui. Dopo averlo accompagnato in Sardegna dove lui aveva degli impegni di lavoro, si sono rivisti a Roma e, nel corso dell’appuntamento, Maurizio ha ringraziato Gemma per la bella serata.

In studio, poi, ha spiegato che non avrebbe trascorso con lei il weekend dovendo stare con i figli. Tina Cipollari gli ha proposto di portare anche Gemma, ma il cavaliere ha puntualizzato di volersi dedicare ai figli. Una scelta che Gemma ha accettato, ma come reagirà di fronte alla decisione del cavaliere di uscire con altre donne?

Gemma e la reazione alla scelta di Maurizio di uscire con Elena

dopo quasi un mese di uscite, Gemma Galgani deve fare i conti con una confessione di Maurizio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, il cavaliere spiega di non sentirsi ancora pronto per avere un contatto fisico con Gemma facendo riferimento al bacio che non è ancora arrivato. Per la dama storica del trono over, dunque, non solo non arriva il bacio, ma neanche l’esclusiva.

Il cavaliere, infatti, annuncia l’intenzione di conoscere nuove dame e, diversamente da ciò che pensava la Galgani, decide di uscire con Elena. Come reagirà Gemma di fronte a tale scelta?

