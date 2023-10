Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuove lacrime per Maurizio? Grande delusione e…

Gemma Galgani e la fine della frequentazione con Maurizio

Brutto colpo per Gemma Galgani dopo la scelta di Maurizio di mettere un punto alla loro frequentazione non avendo gradito la sua insistenza nel chiedergli un bacio. Dopo più di un mese di frequentazione, Gemma ha ammesso di sentire la mancanza di un contatto fisico al punto da aver chiesto un bacio a Maurizio dopo aver vinto una partita a burraco. Una richiesta che ha mandato su tutte le furie il cavaliere che ha più volte ribadito di non sentirsi pronto pur puntualizzando di provare qualcosa di forte nei confronti della dama. Dopo le lacrime versate in studio, Gemma, su consiglio di Maria De Filippi, ha così avuto un confronto con Maurizio dietro le quinte.

GEMMA GALGANI PIANGE PER MAURIZIO A UOMINI E DONNE/ Maria la bacchetta "Sei consapevole di uscire con lui..."

Durante il collegamento che la conduttrice ha autorizzato nel corso della scorsa puntata, Maurizio ha spiegato nuovamente a Gemma il suo voler procedere a piccoli passi senza bruciare le tappe. Tra i due, dunque, tornerà il sereno?

Le lacrime di Gemma Galgani

“Ma si può chiedere un bacio dopo un mese e mezzo che ci frequentiamo e sentirsi dire che non siamo pronti?“. Sono queste le parole pronunciate da Gemma Galgani in lacrime e che hanno portato non solo le altre dame del trono over, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari ad aprire gli occhi alla dama per evitarle una nuova delusione.

Maurizio tra Gemma Galgani ed Elena a Uomini e Donne/ Lei bacia un altro, Maria: "Ha fatto da cavia..."

Di fronte alla reazione di Gemma, tuttavia, Maria De Filippi giunge ad una conclusione: “Questo vuol dire che tu hai la consapevolezza o comunque reputi che lui esca con te solo per farti vedere in pubblico altrimenti non ci sarebbe bisogno di piangere per una cosa del genere”. Cosa accadrà, dunque, tra i due?

LEGGI ANCHE:

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Lui è speciale, mi sono emozionata". Tina stuzzica Maurizio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA