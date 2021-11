GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Tina provoca con “Perdere l’amore”, la dama piange

Gemma Galgani piange nello studio a Uomini e Donne. Tina Cipollari, vedendo Gemma in studio, chiede a Maria De Filippi di farle fare la passerella sulle note di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. Gemma rifiuta di farlo, ma in studio, risuonano le note della famosa canzone che emozionano la dama che non trattiene l’emozione. Maria De Filippi, poi, svela a Gemma che Costabile, dopo la registrazione della scorsa puntata, è uscito con Dominque. “E’ stato incoerente, mi ha presa in giro”, afferma Gemma non nascondendo la delusione. “Stai facendo passere per falso e bugiardo un uomo che è sempre stato gentile. Tu sei una donna astuta”, dice Tina che poi aggiunge – “Ma cosa piangi? Non ti è mai piaciuto ed ora scarichi la colpa su di lui (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

La delusione di Gemma Galgani

Gemma Galgani prova a riconquistare il cuore di Costabile nella nuova puntata di Uomini e Donne? La dama di Torino non ha nascosto la propria delusione per la decisione del cavaliere di chiudere la conoscenza. Tra i due era cominciato tutto nel migliore dei modi. Tuttavia, Gemma ha cominciato a notare quelle che, secondo il suo punto di vista, sarebbero delle mancanze nel rapporto come la mancanza di un messaggio del buongiorno o della buonanotte. Lamentele che non sono piaciute a Costabile che ha così deciso di allontanarsi definitivamente.

“Io non mi lascio coinvolgere in questi conflitti, che non portano a nulla di buono. Ieri mi hai accusato, ancora una volta, che ti parlavo addosso ma non è così: sei tu che mi interrompi sempre. Io e Dominique ci siamo sentiti. Quando la redazione mi ha passato il numero di telefono, l’ho chiamata per cortesia e in quella occasione abbiamo chiacchierato, e di questo Gemma è al corrente”, ha spiegato Costabile che ha poi conosciuto tre signore giunte in trasmissione esclusivamente per conoscere lui.

Gemma Galgani, nuovi cavalieri per la dama a Uomini e Donne?

Gemma Galgani proverà a corteggiare nuovamente Costabile o lascerà correre provando a concentrarsi sugli altri cavalieri del parterre? Finora, la dama di Torino non è stata molto fortunata. Tutte le sue frequentazioni si sono concluse con un nulla di fatto e, secondo l’opinione di Tina Cipollari, la colpa sarebbe degli atteggiamenti di Gemma che, però, ha sempre rigettato l’accusa.

Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata del dating show di canale 5? La Galgani si lascerà andare ad uno sfogo dietro le quinte contro la Cipollari scatenando la sua reazione e una nuova discussione? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.



